Cloppenburg Ein bisschen nervös war Josefine am Sonntagmittag schon. Sie durfte beim Spiel zwischen den Mannschaften des Landkreis Cloppenburg und der Stadt Cloppenburg beim Benefizturnier „Kleiner Stern“ Regionalliga-Schiedsrichter Christian Scheper assistieren. „Josefine weiß genau, was ihr hier tolles leistet, in dem ihr den ’Kleinen Stern’ unterstützt“, sagte Maria Thien – Herz und Gesicht der Initiative für herz- und krebskranke Kinder – zu Beginn der Partie in der Sporthalle Leharstraße.

Denn ein Geschwisterkind von Josefine ist im vergangenen Jahr an Krebs gestorben, die Familie wurde immer wieder von Maria Thien unterstützt, wie Mama Kerstin Andreis erzählt. „Es ist wie eine große Familie, die sich kümmert“, erzählt die Cloppenburgerin. „Es gibt einfach bestimmte Situationen, in denen man nicht wirklich helfen kann. Aber es ist schön zu wissen, dass jemand da ist. Und da hilft dann manchmal auch das Anzünden der ’Mutmachkerze’ vom ’Kleinen Stern’“, sagt Andreis.

Die Familie wurde in der Zeit der Krankheit auch vom Verein „Hilfe für krebskranke Kinder Vechta“ unterstützt. Wöchentliche Besuche, Geld, Zeit oder sogar ein gemeinsames Wochenende an der Nordsee hatte der Verein in Vechta ermöglicht. „Wir hätten alles von denen haben können, wenn wir gefragt hätten. Die machen ganz ganz viel“, sagt Kerstin Andreis.

Und auch jetzt noch ist die Familie den beiden Initiativen sehr verbunden. So war schnell klar, dass Josefine gerne eine Partie beim Benefizturnier in Cloppenburg anpfeift. Neben den erwachsenen Teams „duellierten“ sich Teams von der G- bis zur D-Jugend aus dem gesamten Landkreis beim Turnier. Ergänzt wurde das Sportevent durch einige Verkaufsstände.

Herz- und krebskranke Kinder und ihre Familien unterstützen – das ist seit mittlerweile 20 Jahren die Aufgabe vom „Kleinen Stern“. Seinerzeit lag Ilona, Tochter von Thiens bester Freundin aus ihrer Heimatstadt Meppen, mit Krebs in der Uniklinik Münster. Dort gab es den Förderverein für krebskranke Kinder der Onkologie an der Uniklinik Münster. „Ich weiß noch, dass wir am Ende unseres ersten Fußball-Turniers zugunsten des Fördervereins 1423 DM überweisen konnten“, erinnerte sich Thien vor einigen Jahren im Gespräch mit der NWZ.

2000 weitete der „Kleine Stern“ sein Engagement auf den Förderverein herzkranker Kinder an der Uniklinik Münster aus. Damals war nach einer Herzoperation ein kleiner Fußballer des BV Cloppenburg verstorben. Bis jetzt wurden über 200 000 Euro gesammelt. „Am vergangenen Freitag habe ich mich zuhause hingesetzt und alle Spenden einmal zusammengerechnet. Die Summe hat mich total geplättet“, sagt Thien.

Begeistert von der Unterstützung ist auch immer wieder Norbert Gebker von der Kinderkrebshilfe Münster. Er war am Sonntag vor Ort, um über die Arbeit zu berichten. Auszeiten für die Eltern, besondere Therapien für die Kinder, Fortbildungen für die Pfleger oder Geld für die Forschung fließen auch aus Cloppenburg nach Münster.

Ein neues Spielzimmer konnte der Verein „Herzkranke Kinder“ nun einrichten, berichtet Martina Ensel am Sonntag. Darüber hinaus bietet die Initiative ein Elterncafé auf der Station, Massagen für die Kinder, Alltagshilfe für die Familien oder Beratungen an.

Der „Kleine Stern“ hilft aber nicht nur den beiden Fördervereinen. „Wenn ich von betroffenen Kindern aus der Region erfahre, dann gehe ich da auch hin. Wir denken überregional“, so Thien mit einem Lachen. Dann kann sie vor allem trösten oder auch weitervermitteln. Durch ihr großes Netzwerk hat sie beispielsweise gute Kontakte zu Organisationen wie „More than wishes“ oder den „Truckern for Kids“. Und die helfen gerne, wenn Maria Thien eine Familie unterstützen will – beispielsweise mit einem Fahrradanhänger oder einem Prinzessinnenbett.

