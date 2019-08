Cloppenburg /Bevern Am Ende war es ausgerechnet ein Ex-Cloppenburger, der mit dem 2:1 (1:1) die Entscheidung für den SV Bevern in diesem Derby beim BV Cloppenburg besorgte. Die Gäste musten kurz vor Beginn umstellen, da sich Tim von dem Brinke beim Warmmachen eine Bänderdehnung zuzog – für ihn kam Julius Liegmann in die Beverner Startelf.

Die erlebte früh den nächsten Schocker; welch ein Auftakt: Ausgerechnet der Ex-Beverner Dio Ypsilos traf zur frühen BVC-Führung, als er in typischer Manier abstaubte, nachdem Till Puncak den Schuss von Janek Jacobs nur abwehren konnte. So nahm das Spiel sofort Fahrt auf vor den über 1000 Zuschauern, die danach einen schnell gegenhaltenden Landesliga-Meister erlebten.

Nach einer Hereingabe von Sebastian Sander scheiterte Liegmann aus kurzer Distanz am glänzenden Lukáš Godula im BVC-Tor, der seine Klasse schnell unter Beweis stellte und zum besten Spieler auf dem Platz werden sollte (24.).

Vier Minuten später war er machtlos. Kristen Bramscher jagte den Ball via Innenpfosten unten links zum 1:1 ins BVC-Netz. Nun bekam Bevern ein Chancenübergewicht, obwohl Ypsilos in der 35. Minute wie aus dem Nichts Puncak zu einer Parade zwingen konnte. Doch Bramscher, der den Ball über den Keeper aber auch übers Tor hob (39.) sowie Quendrim Krasniqi, der einer Beverner Kopfball von der Torlinie kratzen musste (43.), belegen dies.

Nach der Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell mit einem Unterschied: die Gäste trafen noch einmal. David Niemeyer war an alter Wirkungsstätte erfolgreich und brachte den Gäste-Anhang zum Jubeln. Benny Boungou scheiterte auf der Gegenseite kurz vor dem Abpfiff mit einem letzten Versuch aus spitzem Winkel an Beverns Keeper Puncak.

Tore: 1:0 Ypsilos (5.), 1:1 Bramscher (28.), 1:2 Niemeyer (77.).

BVC: Godula - Ostendorf, Tholen, Biermann, Plaggenborg, Lohe (59. Rahenbrock), Abramczyk (59. Boungou), Krasniqi, Jacobs, Ampofo, Ypsilos (74. Muric).

SVB: Puncak - Bramscher, Wichmann, Düker (70. Stoimenou), Henning große Macke, Bürkle, Niemeyer, Gerdes, Thale, Sander (89. Schlundt), Liegmann.

Schiedsrichter: Timo Daniel (Damme).

• Das Bezirkspokalspiel SV Molbergen - BV Cloppenburg wurde auf Dienstag, 6. August, 20 Uhr vorverlegt .