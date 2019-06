Cloppenburg 132 junge Frauen und Männer haben jetzt an den Berufsbildenden Schulen (BBS) am Museumsdorf das Abitur bestanden. Sie besuchten drei Jahre lang die beruflichen Gymnasien Agrarwirtschaft, Gesundheit-Pflege, Ökotrophologie oder Wirtschaft. Das Abitur an einem beruflichen Gymnasium ist dem Abitur an einer allgemeinbildenden Schule gleichgestellt.

Die Verabschiedung am kommenden Freitag, 28. Juni, beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Augustinus-Kirche. Daran schließt sich ein Festakt in der Mensa/Altes Finanzamt (Bahnhofstraße 57) an. Hier werden unter anderem die Abiturzeugnisse ausgehändigt.

Berufliches Gymnasium Agrarwirtschaft, BGA 3-1 (Dr. Jeannette Boghun): Thea Behrens, Garrel; Lisa Maria Beverborg, Lohne; Mathias Dirk Bley, Garrel; Theresa Freke, Bösel; Leon Marcus Hengemühle, Lastrup; Arne Holstermann, Emstek; Josef Norbert Hüsing, Bühren; Daniel Johannes, Schneiderkrug; Juljan Kathmann, Bakum; Janek Josef Kläne-Menke, Bethen; Jonas Josef Niemann, Cloppenburg; Henning Ostendorf, Nikolausdorf; Julius Pundt, Lohne; Johannes Gerhard Roter, Thüle; Johann Franz Thobe, Höltinghausen; Julia Thoben-Göken, Garrel; Julius Johannes Timme, Schnelten; Johann Vaske, Halen; Henrik Heinrich Wingbermühlen, Lorup

Berufliches Gymnasium Gesundheit/Pflege, BGGP 3-1 (Florian Messer): Maren Averbeck, Bösel; Julia Beltermann, Bösel; Jasmin Nadine Bley, Ermke; Kai Johannes Elbers, Vrees; Dennis-Christopher Harp, Löningen; Judith Martina Hukelmann, Cloppenburg; Paula Maria Janzen, Lindern; Vanessa Kreker, Emstek; Jana Luft, Emstek; Maike Luker, Cloppenburg; Vivienne Noelle Mönck, Barßel; Annika Laura Münke, Ahlhorn; Alexander Bernd Paals, Löningen; Kristina Rack, Ahlhorn; Michelle Schwan, Cloppenburg; Marlene Spillner, Emstek; Daniel Winter, Cloppenburg; Gülperin Yildiz, Cloppenburg

Berufliches Gymnasium Ökotrophologie, BGÖ 3-1 (Andrea Hilmes): Josephine Ruth Behrens, Essen; Virena Deeken, Cloppenburg; Inola Folk, Molbergen; Karina Maria Hagen, Harkebrügge; Ann-Kathrin Henke, Lindern; Maike Hilbig, Cloppenburg; Emily Kneese, Lastrup; Diana Kosenko, Cloppenburg; Saskia Lübbe, Höltinghausen; Anita Macht, Molbergen; Hannah Maria Sonntag, Emstek; Carolin Tellmann, Essen; Jasmin Wieduwilt, Garrel; Luca-Andre Zöllner, Hemmelte

Berufliches Gymnasium Sozialpädagogik, BGS 3-1 (Tobias Bröskamp): Yasmin Albers, Cloppenburg; Elisa Bartels, Vrees; Frederike Helga Bischoff, Lastrup; Anna Lena Büter, Bunnen; Anna Deeken, Ramsloh; Henrike Anette Düker, Varrelbusch; Lena Maria Dultmeyer, Sedelsberg; Melina Eilers, Neuscharrel; Evelyn Flatken, Markhausen; Carolin Harms, Strücklingen; Lennart Karnbrock, Löningen; Lisa Niemann, Neuenbunnen; Janina Maria Oltmann, Halen; Jonas Jan Oltmann, Halen; Caroline Maria Reinken, Bösel; Madleen Rosenbaum, Cloppenburg; Luisa Schulte, Ramsloh; Laura Stuppin, Cloppenburg; Merle Lucia Helene Tellmann, Cloppenburg; Svenja Maria Tellmann, Löningen; Rika Többen, Cloppenburg

BGS 3-2 (Nina Bierwirth): Hiba Albarazi, Werlte; Nikita Bernhard Brunken, Cloppenburg; Denise Eden, Elisabethfehn; Julia Marie Holzer, Lindern; Alina Klein, Lastrup; Dennis Kolbasa, Molbergen; Julia Litau, Cloppenburg; Julia Marquardt, Barßel; Jana Anna Gisela Pahlke, Altenoythe; Miriam Radtke, Löningen; Vanessa Schwabauer, Cloppenburg; Pia Sherine Seemann, Löningen; Sara Deniz Serif, Molbergen; Carolin Spille, Ermke; Matias Stoll, Cappeln; Leon Tellmann, Garrel; Baris Varal, Cloppenburg; Mariele Wernke, Peheim; Ece Yilmaz, Cloppenburg

Berufliches Gymnasium Wirtschaft, BGW 3-1 (Birgit Sandker): Simon Lukas Maria Biener, Cloppenburg; Annika Ebendt, Cappeln; Tobias Endemann, Garrel; Carolin Fleming, Cloppenburg; Julian Andreas Gerwing, Sevelten; Laura Greten, Kneheim; Marcus Helthuis, Werlte; Maike Elisabeth Hinxlage, Garrel; Tobias Andreas Kruse, Garrel; Julia Kurant, Kneheim; Carola Rosa Lamping, Kneheim; Maik Müller, Cloppenburg; Teresa Antonia Niemeyer, Sevelten; Rike Ostmann, Halen; Pia Elisabeth Prüllage, Stedingsmühlen; Pascal Rechtien, Garrel; Sarah Sophie Schröder, Cloppenburg; Anna Tegenkamp, Garrel; Luisa Maria Anke Tiemann, Cloppenburg; Jaques Wilhelm, Sevelten; Jonas Witt, Cloppenburg; Marco Wynhofen, Hemmelte

BGW 3-2 (Gabriele Genau): Esrin Arslan, Cloppenburg; Leander Fyn Bornemann, Cappeln; Dominik Matthias Deeken, Beverbruch; Jannis Wolfgang Diekmann, Garrel; Serkan Esentac, Cloppenburg; Duc Ha Minh, Cappeln; Florentine Leonie Hensel, Cappeln; Felix Hitzemann, Bühren; Alina Holstermann, Drantum; Bernhard Kleymann, Werlte; Florian Laubach, Garrel; Stefan Lohrey, Cloppenburg; Jan Menke, Cloppenburg; Marcel Miller, Cloppenburg; Alexander Morasch, Emstek; Artur Schneider, Garrel; Eleonora Serra, Emstek; Hendrik Tellmann, Bevern; Stefan Themann, Emstek