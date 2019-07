Cloppenburg /Borås Das Daumen drücken hat nicht geholfen. Talea Prepens (TV Cloppenburg) ist vergangenen Donnerstagnachmittag knapp am Finale vorbeigesprintet. Bei den U-20-Europameisterschaften in Borås (Schweden) wurde sie im Halbfinale über 100 Meter im ersten Lauf Vierte in 11,70 Sekunden.

Damit verfehlte sie Platz drei, der das Finale am Freitagabend garantiert hätte, nur um zwei Hundertstel Sekunden. Entsprechend traurig und enttäuscht zeigte sie sich. „Der Lauf war eigentlich ganz gut. Aber ab nach 90 Meter hat dann etwas gefehlt – die Lockerheit“, sagte sie. So wurde Bolárka Takács (Ungarn) in einem sehr engen Rennen in 11,68 Sekunden Dritte – Immanuela Aliu (Großbritannien, 11,58) siegte. Da das zweite Halbfinale stärker besetzt schien, schwand die Hoffnung, über die Zeit einen der beiden freien Plätze fürs Finale noch zu erreichen.

Das zweite Halbfinale gewann die Siegerin aus allen vier Vorläufen zuvor, N’ketia Seedo (Niederlande), in 11,40 Sekunden. Fünf Teilnehmerinnen dieses Laufes zogen ins Finale ein; auch Prepens’ Team- und Staffelkollegin Chiara Schimpf (Dresdner SC, 11,65), die als Vierte im zweiten Lauf gerade noch über die Zeitregel ins Finale kam.

Nun heißt es für Prepens, die am Freitag nun keinen Wettkampf hat, sich voll auf die viermal 100-Meter-Staffel an diesem Sonntag zu konzentrieren. Die Qualifikationsrunde ist für 12.52 Uhr vorgesehen, das Finale wird laut Plan um 16.47 Uhr gestartet. Hier hat das Quartett mit Denise Uphoff (Sprintteam Wetzlar), Beauty Sumoah (ASV Köln), Chiara Schimpf (Dresdner SC) und Schlussläuferin Talea Prepens durchaus Medaillenchancen.

Im Vorlauf am Mittag zuvor hatte Prepens locker als Zweite in 11,65 Sekunden das Halbfinale erreicht. In einem kontrollierten Lauf hatte sie kurz vor dem Ziel Immanuela Aliu (Großbritannien, 11,50 Sekunden) als Vorlaufsiegerin noch an sich vorbeiziehen lassen müssen. Insgesamt kam Prepens mit der sechstbesten Zeit ins Halbfinale. „Ich bin mit der Startphase sehr zufrieden. Auf den letzten 20 Metern muss es aber noch besser werden“, sagte Prepens nach dem Vorlauf – was dann im Halbfinale leider nicht gelang.

N’ketia Seedo (Niederlande) brillierte mit einem Superstart im dritten Vorlauf und wurde mit niederländischem Landesrekord von 11,37 Sekunden Beste des Feldes von 33 Starterinnen. Allerdings profitierte sie von 1,4 m/sec. Rückenwind – doppelt so stark wie bei Prepens. Im ersten Lauf herrschte gar 2,6 m/sec. Gegenwind. Hier qualifizierte sich Chiara Schimpf als Vorlaufzweite in 11,81 Sekunden ebenfalls fürs Halbfinale.