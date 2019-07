Prepens sprintet ins Halbfinale

Cloppenburg /Borås Der erster Schritt in Richtung Finale an diesem Freitag (20.35 Uhr) ist für Talea Prepens (TV Cloppenburg) gelungen: Bei den U-20-Europameisterschaften der Leichtathleten im Borås (Schweden) wurde die U-18-Weltmeisterin über 200 Meter in ihrem vierten Vorlauf über die 100 Meter lockere Zweite in 11,65 Sekunden. Damit, da sich die drei Schnellsten jedes der vier Vorläufe direkt qualifizierten, war sie damit locker im Halbfinale, das an diesem Donnerstag ab 17.12 Uhr beginnt.

In einem sehr kontrollierten Lauf nahm sie kurz vor dem Ziel das Tempo etwas heraus, so das Immanuela Aliu (Großbritannien, 11,50 Sekunden) als Vorlaufsiegerin noch an ihr vorbeizog. Insgesamt kam Prepens mit der sechstbesten Zeit in Halbfinale. „Ich bin mit der Startphase sehr zufrieden. Auf den letzten 20 Metern muss es aber noch besser werden“, sagt Prepens nach dem Rennen.

N’ketia Seedo (Niederlande) brillierte mit einem Superstart im dritten Vorlauf und wurde mit niederländischem Landesrekord von 11,37 Sekunden Beste des Feldes von 33 Starterinnen. Allerdings profitierte sie von 1,4 m/sec. Rückenwind – doppelt so stark wie bei Prepens. Im ersten Lauf herrschte gar 2,6 m/sec. Gegenwind. Hier qualifizierte sich Prepens’ Staffelkollegin Chiara Schimpf (Dresdner SC) als Vorlaufzweite in 11,81 Sekunden ebenfalls fürs Halbfinale.