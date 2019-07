Talea Prepens mit Staffel im EM-Finale

Cloppenburg /Borås Talea Prepens (TV Cloppenburg) als Schlussläuferin brachte in Borås (Schweden) die viermal 100-Meter-Staffel Deutschlands ins Finale der U-20-Europameisterschaften der Leichtathleten. Im ersten von drei Qualifikationsläufen konnte sie zwar die Niederländerin N’ketia Seedo (EM-Vizemeisterin über 100 Meter) nicht mehr von Platz eins verdrängen (44,16 Sekunden), aber im Zweikampf mit der Schweiz den wichtigen zweiten Platz in 44,69 Sekunden verteidigen und damit direkt den Finaleinzug sichern.

Die Niederlande, in Bestbesetzung, erreichte so zwar einen Europarekord für U-20-Teams, wurde aber im dritten Vorlauf von Großbritannien (44,06) vom Rekordpodest abgelöst. Da Svenja Peetsch (SV Vöhringen) für die nicht nominierte Beauty Sumoah (ASV Köln) nach Starterin Denise Uphoff (Sprintteam Wetzlar) den Stab übernahm, sich eine Zerrung zugezogen hat, wird für sie Kathleen Reinhard (VfB Stuttgart) ins Quartett rücken.

In welcher Reihenfolge das DLV-Team dann ins Finale gehen wird, ist offen. Wobei Chiara Schimpf (Dresdner SC), die Sechste im 100-m-Finale wurde, auf Position drei in der Kurve exzellent lief und mit Schlussläuferin Talea Prepens ein eingespieltes Duo bildet. Hier dürfte sich wohl eher nichts ändern. Im Finale, das am Sonntag um 16.47 Uhr gestartet werden soll, sind Großbritannien, Niederlande, Spanien, Frankreich und Deutschland die Medaillenkandidaten – wenn es keine Wechselfehler gibt . . .