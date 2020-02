Cloppenburg Am Samstag dürfen sich die Boxfreunde der Stadt Cloppenburg auf einen Klassiker freuen. Schließlich richtet der Boxverband Weser-Ems in der Sporthalle an der Leharstraße ab 18 Uhr die Weser-Ems-Meisterschaften aus. Mit dabei sind auch viele Lokalmatadore. Wie zum Beispiel Marcel Sterlikow (FuS Cloppenburg). Er kämpft in der Altersklasse U-19 bis 75 Kilogramm gegen Derbo Kirimit (OT Bremen). Die Kämpfe in der Übersicht:

• Altersklasse U-17

Bis 48 Kilogramm: Martin Muhl (BW Lohne) - Canel Günal (Bushido Delmenhorst); bis 57 Kilogramm: Rafael Worster (FuS Cloppenburg) - Denis Kwiatkowski (Bushido Delmenhorst); bis 60 Kilogramm: Halil Kortak (VfB Oldenburg) - Badr Remo (OT Bremen).

• Altersklasse U-19

Bis 57 Kilogramm: Anton Neumann (BO Saterland) - Anzor Askhahbov (Germania Leer), Mazlum Celik (FuS Cloppenburg) - Ryan Rasho (VfB Oldenburg); bis 63 Kilogramm: Dilbirin Celik (FuS Cloppenburg) - Salih Bataev (WBR), Mohamed Ciftci (WBR) - Ramsan Jandebaev (BO Saterland); bis 69 Kilogramm: Huseyin Dagwas (FuS Cloppenburg) - Daniel Aydin (FuS Cloppenburg).

Bis 75 Kilogramm: Marcel Sterlikow (FuS Cloppenburg) - Derbo Kirimit (OT Bremen), Thorven Seliger (VfB Oldenburg) - Yussuf Omereit (SC Hemmoor); bis 81 Kilogramm: Fedor Genze (Bushido Delmenhorst) - Daniel Krasnikov (TuS Bersenbrück).

• Männer

In dieser Übersicht befinden sich die Kämpfe mit Beteiligung aus dem Landkreis Cloppenburg. Bis 75 Kilogramm: Serkan Esentac (FuS Cloppenburg) - Denis Rosin (VfB Oldenburg), Niko Cherepanov (BO Saterland) - Dominik Hochkeppler (OSC); bis 81 Kilogramm: Oliver Schmidt (BC Norden) - Andrej Schiller (FuS Cloppenburg); bis 91 Kilogramm: Mokhless Subhamullah (BKC Cloppenburg) - Simon Korfe (VfB Oldenburg).