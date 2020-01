BVC: Keine Freigabe für Spieler

Cloppenburg Der Fußball-Landesligist BV Cloppenburg wird seinen wechselwilligen Spielern keine Freigabe erteilen. Dies sagte BVC-Notvorstand Professor Dr. Lucien Olivier am Donnerstag auf Nachfrage der NWZ. „Da sich der Verein weiter konsolidieren wird, werden wir den Spielern keine Freigaben erteilen und werden den Januar zu intensiven Gesprächen nutzen“, so Olivier. Das könnte für Zündstoff sorgen, denn zahlreiche Spieler sind sich bereits mit neuen Clubs handelseinig geworden.

Ob das Engagement von Vereinsmanager Alexander Kuschick, dass erstmal bis zum 31. Dezember 2019 ging, in diesem Jahr fortgesetzt wird, ließ Olivier offen: „Sicher ist, dass der Verein eine professionelle Geschäftsführung und ein Management braucht. Wie diese wichtige Funktion weiter besetzt wird, ist noch nicht entschieden.“ Inhaltlich müsse sich der Verein weiter öffnen und populärer werden für die ganze Familie. Cloppenburg habe da Nachholbedarf in Sachen Sport und Unterhaltung, so Olivier weiter. „Trotz aller Probleme existiert der Verein ja noch. Wer hätte das im Mai noch gedacht?“, sagte Olivier.