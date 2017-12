BVC plant fünf Spiele in Testphase

Cloppenburg Die Oberliga-Fußballer des BV Cloppenburg planen, in der Vorbereitungszeit, die für sie am 11. Januar beginnt, fünf Testspiele zu absolvieren. Die erste Partie steht laut BVC-Mitarbeiter Michael Scheibel am Sonntag, 21. Januar, an. An diesem Tag soll der Oberligist um 15 Uhr in Lastrup auf Bezirksligist SV Thüle treffen.

Landesligist Vorwärts Nordhorn ist der Gegner am Samstag, 27. Januar (Uhrzeit offen), in Sögel. Einen Tag später soll ab 15 Uhr gegen die A-Junioren des JFV Nordwest in Oldenburg gespielt werden. In Bersenbrück ist am Samstag, 3. Februar, ab 14 Uhr ein Duell mit Landesliga-Spitzenreiter VfL Oythe geplant, bevor es am Samstag, 10. Februar (15 Uhr), zum Spiel gegen Landesligist Hansa Friesoythe in Sögel kommt.