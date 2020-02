Cloppenburg Ich fange den Ball. Von vorne kommen die Gegner. „Rechts abgeben“, schreit einer meiner Mitspieler. Doch ich gebe den Ball nicht ab. Laufe weiter. Suche die Lücke in der Verteidigung. „Wo soll ich hin?“, denke ich. Sekunden später gehe ich zu Boden. „Den hab ich nicht kommen sehen“, schießt mir durch den Kopf.“

Ich mache den Selbsttest: ein zweistündiges Training bei den Cloppenburg Crusaders in Bethen. „Im Rugby gibt es wenig Einzelaktionen. Es ähnelt etwas dem Fußball“, berichtet der 28-jährige Steffen Göhrs, Trainer der Crusaders, vor dem Training. „Die wichtigste Voraussetzung, um Rugby zu spielen, ist Teamfähigkeit“, betont der Coach.

Das Erste, was mir spontan zu Rugby einfällt, sind die Rituale der neuseeländischen Spieler bei den Weltmeisterschaften. Im Fernsehen bewundere ich die minutenlangen Tänze und Schreie der muskelbepackten Männer. Trotz der für mich unverständlichen Sprache, Maori, fühle ich eine gewisse Anspannung.

Zurück nach Bethen: Nach den ersten Metern auf dem Spielfeld sind jegliche Gedanken zu Tanzritualen weg. Zu viel Hektik. Zu wenig Übersicht. Mir fehlt die Ruhe, die ich sonst so schätze. Erstes Problem: das Regelwerk. Die Pässe dürfen nur nach hinten geworfen werden, die Abwehr muss in einer Reihe stehen, und das Verteidigen ist schwerer als gedacht. „Wahllos Leute umhauen“, wie ich es mir vorher vorgestellt habe, gibt es nicht. Dahinter steckt eine bewusst gewählte Taktik. Der Ballführende versucht, möglichst viele Verteidiger auf sich zu ziehen, um Lücken in der Abwehr zu provozieren. Deshalb wird ein Pass auf einen Mitspieler möglichst spät geworfen. Aber: Wenn beide Knie des Ballführenden auf dem Boden sind, ist der Angriff vorbei.

Cloppenburg Crusaders Training ist jeden Montag und Donnerstag von 19 bis 21 Uhr auf dem Sportplatz des SV Bethen, Bether Feldkamp 1. An einem Spielbetrieb nimmt das Team in einer Spielgemeinschaft mit Bremen in der Verbandsliga Nord-West teil. Interessierte können spontan zum Training kommen. Eine Anmeldung unter info@crusaders-cloppenburg.de ist auch möglich. Mitzubringen sind Sportkleidung, die schmutzig werden darf, und optimalerweise Stollenschuhe (ansonsten Sportschuhe).

Zum Verteidigen: Die Brusthöhe ist die Grenze. Griffe oberhalb sind verboten. Und dann kommt es noch auf die richtige Körperhaltung an. „Steh am besten leicht gebeugt beim Verteidigen“, rät der Trainer. „Dann schnappst Du Dir die Beine des Angreifers und greifst fest zu.“ Soweit, so gut. Als ich mit ihm eine Angriffssituation simuliere, reiße ich ihn zu Boden. „Ja, so sieht’s nämlich aus“, geht mir durch den Kopf. Allerdings mache ich einen gefährlichen Fehler: Mein Kopf hat die falsche Position. Er zeigt zum Angreifer. Zweitens lasse ich die Beine des Trainers in der Luft los. „So entstehen Verletzungen. Aber der Tackle war gut“, urteilt Steffen Göhrs.

Mein Eindruck vom ersten Rugby-Training: Die Sportart steht zu Unrecht im Schatten von Fußball und American Football. Ich habe bereits selbst Fußball und Basketball gespielt und Radsport betrieben. Aber ein solch großes Teamgefühl habe ich noch nie erlebt. Die Mannschaft steht in jeder Sekunde auf dem Platz zusammen. Keiner wird ausgegrenzt. Alle setzen sich füreinander ein.

Warum ist Rugby eigentlich nicht so populär wie zum Beispiel Fußball? Der Einstieg ist nicht so leicht. Auch die Angst, „umgehauen“ zu werden, kann für einige ein Hindernis sein. „Das hat mir heute gut gefallen. Die Pässe kamen an, die Scheu war nicht da. Da ist Potenzial“, lobt mich der Trainer nach meinem Rugby-Selbsttest. Vielleicht wage ich demnächst ja noch einmal ein zweites Training.