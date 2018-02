Cloppenburg Was lange währt, wird endlich gut, könnten heimische Fußball-Freunde meinen. Denn das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal der Fußball-Frauen zwischen dem BV Cloppenburg und dem VfL Wolfsburg kann an diesem Sonntag (14 Uhr, Stadion Friesoyther Straße) stattfinden – eigentlich hätte es schon vor der Winterpause im Jahr 2017 über die Bühne gehen sollen, steht der Viertelfinalgegner (SC Sand) schon fest und wartet.

Doch nun hat eine Platzkommission am Donnerstagnachmittag endlich grünes Licht geben können. „Wir sind heilfroh, einen derart prominenten und hochklassigen Gegner in einem Pflichtspiel zu Hause begrüßen zu dürfen“, sagt Tanja Schulte, die zusammen mit Imke Wübbenhorst den Zweit-Bundesligisten betreut. Denn die Partie wird an diesem Sonntag auf jeden Fall ausgetragen, im Extremfall drohte sogar ein Auswärtsspiel in Wolfsburg.

Dann hätte sich VfL-Trainer Stephan Lerch die Fahrt sparen können, ist nun aber froh, endlich Planungssicherheit zu haben. „Wir werden vor der Abreise am Samstag noch ein leichtes Training absolvieren und anschließend nach Cloppenburg fahren. Und so, wie vor Auswärtsspielen üblich, einen Tag vorher anreisen“, sagte Lerch, der einen gut vorbereiteten Gastgeber erwartet und ihm großen Respekt entgegenbringt.

„Wir erwarten einen sehr motivierten und kompakten Gegner“, sagte Lerch, der mit der Vorbereitung in der Winterpause zufrieden ist und die seit Januar spielberechtigten Neuzugänge Ella Masar (Schweden), Claudia Neto (Portugal) und Kristine Minde (Norwegen) voraussichtlich im Kader haben wird. Verzichten muss er voraussichtlich auf Caroline Hansen, Merle Frohms, Katharina Baunach und Ewa Pajor.

Freuen dürfen sich die Fußball-Freunde in Cloppenburg unter anderem aber auf so bekannte Spielerinnen wie Lena Goeßling, Alexandra Popp, Almuth Schult, Babette Peter, Pernille Harder, Ewa Pajor – alles Nationalspielerinnen. Allein das ist schon der Grund für Schulte, nicht über Pokalsensationen zu philosophieren.

„Wir werden alles geben und sind gespannt, wie ernst uns Wolfsburg nimmt. Ob sie schon ihre mögliche Startelf für das nächste Bundesligaspiel, eine Woche später in Hoffenheim aufbieten oder noch experimentieren, werden wir sehen“, sagt Schulte, für die diese Partie auch das erste Pflichtspiel nach der Winterpause sein wird, und das Hauptaugenmerk auf das nächste Punktspiel am 18. Februar (14 Uhr, Heimspiel gegen den FSV Gütersloh) gerichtet sein wird.

Beim BVC wird sich angesichts der auch quantitativ geringeren Möglichkeiten die Mannschaft quasi von selbst aufstellen. Daher ist Schulte sehr froh, keine Ausfälle beklagen zu müssen. Ihre Spielerinnen sind sicherlich sehr heiß auf diesen Vergleich mit dem VfL, da nur Daniela Löwenberg, Imke Wübbenhorst und Agnieszka Winczo bei gemeinsamen Erstligazeiten gegen Wolfsburg spielten. Das Heimspiel verlor der BVC am 1. Juni 2014 – damals traf Martina Müller. Das 0:2 fiel erst in der Nachspielzeit – ein ähnliches Resultat wäre sicher ein toller Erfolg für den BVC . . .