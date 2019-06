Matthis Hennig verlässt BVC

Cloppenburg /Dinklage Der Fußballclub BV Cloppenburg verliert einen weiteren Top-Spieler. Mathis Hennig spielt in der neuen Saison für den Landesliga-Konkurrenten TV Dinklage. Dies sagte Dinklages Trainer Steffen Bury am Donnerstag im Gespräch mit der NWZ. „Wir freuen uns sehr, dass ein so talentierter Spieler wie Matthis zu uns kommt“, sagte Bury.

Hennig ist in der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit Stammspieler beim BVC gewesen. Bei den Dinklagern ist mit dem Torjäger Felix Schmiederer ein weiterer ehemaliger Spieler des BVC aktiv.