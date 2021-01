Engagement: Meter machen für den „Kleinen Stern“

Cloppenburg „Keine Stunde im Leben, die man im Sport verbringt, ist verloren“, sagte einst der bekannte englische Politiker Sir Winston Spencer Churchill (1874-1965). Ein Satz, den man so unterstreichen könnte. Zumal sich gerade in diesen Tagen zahlreiche aktive und passive Mitglieder von Sportvereinen aus dem Landkreis Cloppenburg zeigen, dass der Sport verbindet.

Sie machen sich auf die Socken. Quasi für einen guten Zweck. Sie laufen für die Initiative „Kleiner Stern“. Die Initiative um Mitbegründerin Maria Thien unterstützt krebs- und herzkranke Kinder. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das eigentlich für den dritten Advent 2020 geplante Fußball-Benefizturnier verständlicherweise abgesagt werden. Eine traurige Sache eigentlich, denn das Turnier wäre ein fester Bestandteil im Terminkalender gewesen.

Doch mit der Ausarbeitung eines neuen Konzeptes in diesen Corona-Zeiten zeigte die Truppe um Maria Stern, dass man auch einen Plan B in der Tasche hat. Dass neue Konzept löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus.

Indes zeigt sich Thien auch in diesen Tagen tief bewegt von der Spendenbereitschaft. „Ich glaube, dass Wort ,überwältigt’ trifft es einfach am Besten. Es ist schön, mit anzusehen, wie die Menschen sich gemeinsam für einen guten Zweck engagieren“, so Thien.

Die Hilfsbereitschaft zieht sich durch alle Altersklassen. Vom ganz kleinen Erdenbürger Taro, der zusammen mit seinen Eltern einen Spendenlauf durch die fränkischen Weinberge machte. Während Taro im Kinderwagen schlummerte, schwitzten seine Eltern für den „Kleinen Stern“.

Derweil sauste der fünfjährige Paul Meyer zusammen mit seinem Papa Johannes durch Emstek. Sie waren ebenfalls für die gute Sache unterwegs. Über 3000 Euro erliefen unlängst auch die Fußballer der ersten Herren des SV Cappeln sowie weitere Laufbegeisterte des SVC. Auch vier Läuferinnen aus Schwichteler waren mit dabei. Die erste Fußball-Herren der DJK Elsten um Kapitän Dennis Heckmann spendet, auch dank diverser anonymer Spender, den Betrag von 600 Euro an den Kleinen Stern.