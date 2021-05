Erik Gülzow wird Co-Trainer beim TVC

Cloppenburg Eigentlich hatte Erik Gülzow seinen Abschied vom TVC bekannt gegeben. Der 27-jährige TVC-Kapitän, 2017 aus Burgwedel gekommen, wollte sich nach seinem verletzungsbedingten Karriereende vorrangig auf seinen Job als zukünftiger Realschullehrer konzentrieren. Doch der Rückraumhüne bleibt dem TVC erhalten.

Gülzow wird zwar nicht wieder als Spieler auflaufen, sondern TVC-Neutrainer Leszek Krowicki als Co-Trainer unterstützen. Diese Stelle war in der bisherigen Kaderplanung noch vakant, weil Kevin Rake zum Teamkoordinator aufgerückt war.

„Es ist großartig, dass Erik ein TVCer bleibt“, freut sich TVC-Geschäftsführer Maik Niehaus über die Zusage des Beachhandball-Nationalspielers, „gerade in den letzten Saisons hat Erik gezeigt, dass er zwischen Mannschaft, Management und Zuschauern ein hervorragendes Bindeglied ist. Jetzt freuen wir uns, dass wir ihn nicht nur in seiner aktiven Zeit in unseren Reihen hatten, sondern wir ihn auch bei seiner handballerischen Zukunft unterstützen können. Letztendlich werden wir auch von Eriks Unterstützung in der neuen Funktion profitieren. Über diese Personalie sind wir sehr froh.“

Groß ist die Freude auch bei Erik Gülzow: „So ganz ohne Handball wäre ja auch doof gewesen. Dass ich nun an der Seite eines so erfahrenen Trainers wie Leszek Krowicki ins Traineramt hineinschnuppern kann, freut mich riesig. Im ersten Schritt möchte ich zusammen mit Kevin unserem neuen Trainer erst einmal helfen, in Cloppenburg anzukommen.“