Erneut gibt es reichlich Spielausfälle

Cloppenburg Die Befürchtungen wurden konkret. Im Fußball ging wegen der Platzverhältnisse so gut wie nichts. In der Landesliga war die Partie des BV Cloppenburg gegen GW Firrel bereits am Freitag abgesagt worden – die NWZ berichtete –, nun folgten an diesem Samstag die nächsten Absagen.

Betroffen auch der heimische SV Bevern (beim SV Holthausen-Biene) und der BV Essen (bei Germania Leer), die an diesem Sonntag nicht antreten müssen. So fand bislang nur die Freitagspartie des TV Dinklage gegen BW Papenburg (1:0 für den TVD) statt. Einzig bisher noch nicht abgesagt worden, wurde das Spiel des VfL Oythe gegen den SC Melle. Das wundert nicht, gibt es doch in Oythe einen Kunstrasenplatz.

In der Kreisliga ist nur die Partie des SV Strücklingen gegen den VfL Löningen nicht abgesagt worden. Ausgefallen sind: SV Cappeln - SV Gehlenberg, STV Barßel - SV Emstek, SV Höltinghausen - SC Sternbusch, SV Peheim - SV Bösel.

In der 1. Kreisklasse ist nur die Partie SV Altenoythe II - SV Bethen abgesagt. Bislang sollen noch stattfinden: DJK Elsten - SV Petersdorf, SW Lindern - SV Evenkamp, BV Varrelbusch - FC Lastrup II.