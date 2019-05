Cloppenburg Beim BV Cloppenburg ging es in der vergangenen Zeit fast ausschließlich nur noch um den Verbleib der Damen- und Mädchenfußballabteilung sowie um die Führungsetage. Um den Herrenbereich schien sich keiner zu kümmern. Dabei rumort es dort gewaltig. Nun sagte der für die kommende Saison als BVC-Trainer eingeplante Ralf Ewen im Gespräch mit der NWZ, dass er unter den aktuellen Voraussetzungen sein Amt nicht antreten wird. „Ich habe mit dem damaligen sportlichen Leiter Dirk Wichmann und Präsidenten Dr. Jürgen Vortmann die Gespräche geführt und die neue Saison geplant. Doch von denen ist ja jetzt keiner mehr da“, sagte Ewen. Er habe nun keinen Ansprechpartner, und bis jetzt hatte sich auch keiner bei ihm gemeldet. Er gab damals Wichmann und Vortmann mündlich seine Zusage.

Er bedauere es, das Traineramt nicht anzutreten. „Zumal ich mit Dirk und Jürgen gute Gespräche geführt habe. Wir hatten gute Ideen, den Laden wieder flottzumachen. Aber so steht alles in der Schwebe, und keiner weiß, wie es mit dem Herrenbereich weitergeht“, so Ewen. Für die Mannschaft tue es ihm auch leid.

Nicht nur Ewen hinterfragt sich. Auch die Spieler aus dem Kader warten auf Signale aus dem Hauptquartier. Viel Zeit bleibt nicht, denn schon jetzt haben einige BVC-Spieler nach gesicherten NWZ-Informationen Anfragen und lukrative Angebote von Clubs aus der Region vorliegen.

Unterdessen wird weiter spekuliert, wie der Notvorstand des BVC demnächst aussieht. Dabei läuft alles auf die Besetzung Professor Dr. Lucien Olivier und Ruth Lüske hinaus. Ruth Lüske sei nett und sehr gut vernetzt, so Olivier. Er selbst habe vom Amtsgericht noch kein offizielles Schreiben erhalten, dass er und Lüske zum Notvorstand bestellt worden seien.

Kein Wunder, denn bis Freitagmittag war das Verfahren noch in Bearbeitung, wie das Amtsgericht Oldenburg auf NWZ-Nachfrage mitteilte. Oliver verschafft sich unterdessen weiterhin einen Überblick darüber, wie es um den Verein steht. „Es steht alles zur Disposition, aber es besteht nicht die Absicht, die eine Abteilung durch eine andere Abteilung zu ersetzen“, sagte Olivier.

Ein wenig knatschig zeigte sich der Mediziner indes darüber, dass es zumindest bis Freitagmittag mit dem alten Vorstand noch keine Übergabe gab. Doch nachkarten wollte Olivier nicht: „Mich interessiert die Zukunft des Vereins.“ In Kürze solle es auch ein Sponsorentreffen geben. Weiterhin offen ist , wie es mit dem möglichen Investor für die Damen- und Mädchenfußballabteilung weitergeht. Auch in dieser Sache solle es aber nach NWZ-Informationen in Kürze ein Treffen mit dem Investor und dem Verein geben.