Fazit: Die Bilanz der Sportabzeichen-Saison 2019

Cloppenburg In Corona-Zeiten läuft vieles anders als gedacht. So fiel auch die alljährliche Arbeitstagung des Kreissportbundes (KSB) Cloppenburg für das Deutsche Sportabzeichen der vorherrschenden Corona-Pandemie zum Opfer. „Wirklich schade, dass wir die im März geplante Veranstaltung nicht durchführen konnten“, sagte Sportabzeichenreferent Michael Bednarz.

• Bednarz wehmütig

Es sei jedes Jahr ein Treffen in entspannter Atmosphäre, bei dem man gemeinsam auf das letzte Jahr zurückblicken könne und die anstehende Saison bespreche, so Bednarz. „Außerdem nutzen wir gerne die Gelegenheit, um uns bei unseren zahlreichen ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern für ihren Einsatz für das Deutsche Sportabzeichen in Form eines gemeinsamen Frühstücks zu bedanken“, sagte Sportabzeichenreferent Michael Bednarz angesichts der ausgefallenen Tagung etwas wehmütig.

Der Höhepunkt der Arbeitstagung wäre auch in diesem Jahr die Verleihung der Wanderpokale für die Kreiswettbewerbe gewesen. Ersatzweise wurden die drei bestplatzierten Sportabzeichen-Stützpunkte sowie der Sieger des Familienwettbewerbs in die Sportschule Lastrup eingeladen, um wenigstens eine kleine feierliche Pokalübergabe – mit Abstand – vorzunehmen, teilte der KSB in einer Presseinformation mit.

Die im Verhältnis zur Bevölkerungszahl meisten Erwachsenen-Sportabzeichen wurden zum elften Mal in Folge in Lindern absolviert. Mit 75 abgelegten Abzeichen verteilt auf 4.927 Einwohner (Stand 30.09.2019) wurden die Linderner auch in diesem Jahr unangefochtener Kreissieger im Wettbewerb der 13 Städte und Gemeinden.

Den zweiten Platz sicherte sich Lastrup vor Garrel. In Garrel erwarben jedoch die meisten Familien (23) gemeinsam die Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

• Schlusslicht Emstek

Hinter den Top Drei ging es eng zu. Den größten Sprung im Kreiswettbewerb machte die Gemeinde Essen, die sich vom achten auf den fünften Platz vorarbeitete, wohingegen Bösel vom fünften auf den siebten Platz abrutschte. Vor Schlusslicht Emstek, wo kein einziges Sportabzeichen abgelegt wurde, belegen Barßel und die Kreisstadt Cloppenburg den vorletzten und drittletzten Platz. Bednarz: „Insgesamt sind wir mit der Sportabzeichen-Saison 2019 zufrieden. Wir konnten nach den rückläufigen Zahlen des vorherigen Jahres wieder einen leichten Zuwachs an den Stützpunkten verzeichnen.“

630 Erwachsene und 332 Jugendliche erhielten ihre Sportabzeichen 2019 an einem der Stützpunkte. Zusammen mit den Jugendsportabzeichen, die in den Schulen absolviert wurden, kommt der KSB Cloppenburg auf 3575 Deutsche Sportabzeichen. Im niedersachsenweiten Vergleich der 47 Sportbünde belegt Cloppenburg als Achter eine beachtliche Platzierung in den Top Ten, schreibt der KSB.

• Auszeichnungen

Eine besondere Auszeichnung erfuhr Hans-Jürgen Müller (Cloppenburg), der zum 45. Mal das Deutsche Sportabzeichen absolviert hat. Für die jeweils 40. Teilnahme wurden Kurt Düker (Garrel), Sabine Benken (Lindern) und Heinz Tönnies (Lindern) mit einer Ehrengabe ausgezeichnet.

„Wie die Saison 2020 verlaufen wird, können wir schwer vorhersagen. Die letzten Lockerungen der niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie lassen die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens immerhin wieder zu. Unsere Prüferinnen und Prüfer sind motiviert und freuen sich auf viele Sportlerinnen und Sportler, die sich der Herausforderung stellen möchten“, kündigte der Sportabzeichenreferent am Rande der Verleihungszeremonie an.