Fliegende Pferde und Sport

Cloppenburg Es wird sportlich: Bei einer geführten Radwanderung am Dienstag, 19. Mai, geht es von Cloppenburg nach Lastrup. Besucht wird dort ein Betrieb, der sich um Pferdetransporte kümmert. Und zwar nicht um irgendwelche, sondern um welche, bei denen Pferde ins Flugzeug müssen. Schon gewusst, dass auch die edlen Vierbeiner zwischen Business und First-Class wählen können? Warum müssen Pferde überhaupt in den Flieger? Was dazu gehört, dass Pferde fliegen, erfahren die Radler bei einer kurzweiligen Führung. Sportliches Management ist auch ein Thema des zweiten Ziels: die Kreissportschule Lastrup. Auf dem Programm steht eine Besichtigung und Vorstellung der erweiterten Kreissportschule. Zudem ist eine Kaffeetafel eingeplant. Anmeldung und Infos unter Telefon 0 44 71/1 53 59.