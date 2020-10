BVC nicht mehr in Liga zwei vertreten

Cloppenburg /Frankfurt Am Main Das hatte sich schon vor Wochen angedeutet, nun ist es offiziell: Der BV Cloppenburg wird in dieser Saison nicht mit einer Fußballmannschaft in der Zweiten Bundesliga Nord der Frauen vertreten sein. Dies gab Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor kurzem auf seiner Internetseite bekannt. Der DFB teilte auf seiner Homepage unter anderem mit: „Die gegen den BV Cloppenburg angesetzten Spiele entfallen ersatzlos und finden keine Berücksichtigung in der Wertung.“

Der BVC war fast durchgängig seit 2011 in der Zweiten Liga mit einem Team vertreten gewesen. Einzige Ausnahme bildete die Spielzeit 2013/14, als Cloppenburgerinnen in der ersten Bundesliga spielten.

Auf der Versammlung des BV Cloppenburg am 16. September wurde beschlossen, den Spielbetrieb im Männer- und Frauenbereich einzustellen. Auf der in der darauffolgenden Woche durchgeführten Gläubigerversammlung wurde erneut über den Spielbetrieb abgestimmt. Seinerzeit gab der BVC-Insolvenzverwalter Christian Hanken bekannt: „Der Spielbetrieb im Erwachsenenbereich bleibt für die Saison eingestellt.“