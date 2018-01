Cloppenburg An der Niederlage gab es nichts zu rütteln: In der Dritten Liga West der Volleyballerinnen hat der TV Cloppenburg am vergangenen Sonntag sein Heimspiel gegen BSV Ostbevern 0:3 (16:25, 18:25, 24:26) verloren. Bei den Cloppenburgerinnen mischte zum ersten Mal nach zweieinhalb-monatiger Verletzungspause wieder Jule Schnibbe mit. Die Rückkehrerin hinterließ einen guten Eindruck.

Die von vielen mitgereisten Fans unterstützten Gäste zeigten schnell, dass sie zurecht zu den Spitzenmannschaften der Liga gehören. Gespickt mit guten Spielerinnen, allen voran der 56-maligen deutschen A-Nationalspielerin Wiebke Silge, ließen sie immer dann ihre Muskeln spielen, wenn der TVC einigermaßen gut im Spiel war.

Allerdings offenbarten die Cloppenburgerinnen bei den Angaben der Gäste in den ersten beiden Sätzen große Schwierigkeiten. „Mit diesen Angaben hat Ostbevern viel Druck ausgeübt“, sagte Cloppenburgs Trainer Panos Tsironis. Den ersten Satz gewann Ostbevern 25:21.

Im zweiten Abschnitt erwischte der TVC den besseren Start. Doch nach einer anfänglichen 3:1-Führung und einem zwischenzeitlichen 8:8, zogen die Gäste per Zwischenspurt auf 12:8 davon. Tsironis nahm eine Auszeit, um Korrekturen vorzunehmen. Doch nach der Auszeit blieben die Ostbevernerinnen weiter in der Spur. Kurzzeitig keimte bei den Cloppenburgerinnen aber noch einmal Hoffnung auf, nachdem sie durch drei Punkte in Serie auf 14:17 verkürzten (15.). Aber davon ließ sich der BSV nicht aus der Ruhe bringen. Der Satz endete 25:18 für Ostbevern.

Nun schien es, als ob Ostbevern auch den dritten Satz ohne Schwierigkeiten gewinnen sollte. Doch diese Vermutung sollte sich als falsch erweisen. Obwohl es nach gut sieben Minuten 11:5 für Ostbevern hieß. Da nahm Tsironis einen Wechsel vor. Für Katharina Rathkamp kam Schnibbe ins Spiel. „Ab Mitte des Satzes waren wir dran“, so Tsironis. Sein Team habe besser funktioniert und vor allem besser verteidigt, meinte der TVC-Trainer. Die Leistungssteigerung ließ sich auch an den Zwischenständen des dritten Satzes ablesen. Der TVC glich zum 21:21 aus, nachdem es Ostbevern nicht gelungen war, eine starke Angabe von Lisa Lammers zu entschärfen. Einige Augenblicke später führte Cloppenburg sogar 23:22. Doch zu einem Satzgewinn reichte es dennoch nicht mehr. Ostbevern berappelte sich wieder und entschied den Satz mit 26:24 und damit das Spiel für sich.

Die Leistung seiner Mannschaft im dritten Satz habe ihm gut gefallen, sagte Tsironis. „Vielleicht hätten wir diesen Satz noch holen können, aber es hat halt gegen einen so guten Gegner nicht sollen sein“, so Cloppenburgs Trainer.

• TV Cloppenburg: Raker, Wessel, Fragge, Lammers, Eilers, Meyer, Keller, Albers, Hansmann, Schnibbe, Kalvelage, Rathkamp.

Spieldauer: 73 ((21/22/30).

Schiedsrichter: Klaus Albig und Gerhard Göldenitz.

Zuschauer: 170.