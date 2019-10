Cloppenburg Noch ist ja nicht viel passiert. Und dass sie es können, steht ja außer Frage. Sie müssen dieses Können nur öfter abrufen. Am besten schon an diesem Sonntag bei Arminia Bielefeld (Anstoß: 14 Uhr). Schließlich gilt: Wer zu oft verliert, der verliert – und zwar den Anschluss. Die Zweitliga-Fußballerinnen des BV Cloppenburg, die nach der 1:3-Heimniederlage gegen Frankfurt II als Vorletzte punktgleich mit Schlusslicht Saarbrücken sind, sollen sich wieder von ihrer kämpferischen Seite zeigen. „Ich erwarte eine Reaktion auf das schwache Spiel gegen Frankfurt“, macht BVC-Trainer Sven Thoß klar.

Allerdings gilt es, den Ausfall von Nadine Anstatt zu kompensieren. Dies war gegen Frankfurt nicht gelungen. Kandidatinnen für ihre Position sind Lisa Josten und Maria Prica. Die zweitgenannte Spielerin dürfte diesmal allerdings so oder so von Anfang an spielen. Die 19-Jährige, die nach einem Neuseeland-Aufenthalt erst nach Saisonbeginn zur Mannschaft gestoßen ist, hat in mehreren Kurzauftritten angedeutet, dass sie dem BVC weiterhelfen kann.

Die Arminia, gegen die der BVC vier von vier Spielen gewonnen hat, ist mit neun Punkten Neunter und damit vier Plätze, aber nur drei Punkte vor dem BVC. Kurioserweise hat Bielefeld alle neun Punkte auswärts geholt. Aber kann man bei einem Team von Heimschwäche sprechen, das im bisher letzten Spiel auf eigenem Platz gegen Spitzenreiter Werder Bremen erst in der 90. Minute das Tor zum 2:3 kassiert hat? Klar kann man das, sollte man aber besser nicht. Zumindest, wenn man keine böse Überraschung erleben will.

Für Überraschungen ist bei Bielefeld Sarah Grünheid zuständig. Die Führende der Zweitliga-Torschützen-Liste (neun Treffer) könne laut Thoß in dem einen Moment noch völlig unbeteiligt wirken und im nächsten Augenblick einnetzen. Solche Überraschungen kann das Thoß-Team zurzeit so gar nicht gebrauchen . . .