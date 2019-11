Cloppenburg Von der Rückkehr will er mit drei Punkten zurückkehren. Klingt komisch, ist aber so. Schließlich fährt Sven Thoß, seit Sommer Trainer der Zweitliga-Fußballerinnen des BV Cloppenburg, an diesem Wochenende zum Auswärtsspiel in die Heimat. Der gebürtige Potsdamer und frühere Co-Trainer des dort ansässigen Frauen-Bundesligisten Turbine reist mit seinem Team als Tabellenschlusslicht an und braucht dementsprechend dringend Punkte im Duell mit Potsdam II. Geschenke sollte sein Team also an diesem Sonntag ab 11 Uhr auf dem Platz nicht wieder verteilen, obwohl sich Thoß mit dem Trainer der Turbine-Reserve, Thomas Kandler, gut versteht. „Wir haben zusammen studiert, er ist ein guter Freund“, erzählt Thoß.

Die beiden dürften in letzter Zeit oft miteinander telefoniert haben, machten doch beide mit ihren Mannschaften schwere Zeiten durch. Während die Cloppenburgerinnen immer wieder gegen vermeintlich ebenbürtige Gegner schlecht aussahen und zuletzt sogar auf den letzten Platz zurückfielen, wurde die Tabelle für Turbine II ebenfalls zur Rutsche. Am dritten Spieltag noch Tabellenführer, ging es für Potsdam an den folgenden sechs Spieltagen bis auf Rang elf hinab.

Doch wie der BVC zuletzt beim 2:2 zu Hause gegen Spitzenreiter Werder Bremen konnten auch die Brandenburgerinnen am zweiten November-Wochenende überzeugen. Mit 5:1 schlugen sie zu Hause Aufsteiger SG Andernach und kletterten auf Rang acht. „Potsdam II hat eine sehr junge Mannschaft, und wenn es beim ersten Team eines Vereins nicht läuft, färbt das oft auf die zweite Mannschaft ab“, erklärt sich Thoß die schwere Zeit des Gegners. „Wenn dann noch ein kleiner Kader und Verletzungspech hinzukommt, wird es schwer“, weiß Thoß, dass sein Kumpel mit ähnlichen Problemen wie er selbst zu kämpfen hat.

So wird Thoß wohl erneut auf Nadine Anstatt (Muskelfaserriss), die bis Donnerstag nur Lauftraining absolvierte, verzichten müssen. Zudem ist bekanntlich Lisa Josten auf Weltreise und auch Daniela Löwenberg lange Zeit nicht einzuplanen.

Zwei weitere Sorgen kommen mit auf die Reise in die brandenburgische Landeshauptstadt. Da wären die ausstehenden Gehaltszahlungen und eben das Problem, dass der BVC fast nur gegen Titelaspiranten stark aufspielt. „Es wird Zeit, dass wir auch gegen Teams unserer Kragenweite auf Augenhöhe agieren“, fordert Thoß. Bei der Rückkehr soll es in diesem Punkt endlich vorwärts gehen . . .