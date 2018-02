Cloppenburg Das DFB-Pokal-Achtelfinal-Vergnügen hinter sich gebracht und gegen den prominenten Gast VfL Wolfsburg beim 0:5 gut ausgesehen. Auch wenn Tanja Schulte, die zusammen mit Imke Wübbenhorst den BVC betreut, das 0:2 nach 75 Minuten gerne als Endergebnis mitgenommen hätte.

Sei’s drum – an diesem Sonntag ist das 0:5 gegen den mehrfachen Titelträger längst Geschichte, gilt es für den BV Cloppenburg um 14 Uhr zu Hause gegen den FSV Gütersloh die primäre Aufgabe „Qualifikation für die eingleisige Zweite Bundesliga“ erfolgreich in Angriff zu nehmen. Die Chance, dass am Sonntag gespielt wird, ist gegeben, noch lassen es die Platzverhältnisse zu.

„Wir wollen unbedingt spielen, denn mit einem Erfolg über unseren unmittelbaren Verfolger aus Gütersloh auf Platz sieben, könnten wir gleich ein wichtiges Zeichen setzten“, sagt Schulte. Denn momentan rangiert der BVC als Sechster auf jenem Rang, der das Ticket für die eingleisige zweite Liga garantiert. Aber der FSV hat nur einen Punkt weniger auf dem Konto und zum Saisonstart das Hinspiel 4:3 gewonnen.

Daran erinnern sich weder die Spielerinnen noch die Trainerinnen gerne. Denn nachdem Charoula Dimitriou mit ihren zweiten Treffer zum 3:2 fünf Minuten vor Schluss scheinbar für einen optimalen Saisonauftakt sorgte, ging das Übel los. Ein traumhafter Freistoß zum 3:3 – für den BVC albtraumhaft – und ein zweifelhafter Elfmeter in der Nachspielzeit zum 3:4 sorgten für viel Frust, motiviert aber für den kommenden Sonntag umso mehr.

„Wir haben uns gefestigt, im DFB-Pokal gegen Wolfsburg nicht schlecht gespielt. Aber die Aufgabe wird ungemein schwerer, will wir auf schwer bespielbarem Boden diesmal nicht abwartend agieren können, sondern die Initiative übernehmen müssen, wenn wir gewinnen wollen“, sagt Schulte. Es gelte, eine tolle Rückrunde hinzulegen, um das Saisonziel zu erreichen. „Am besten wir fangen gleich am Sonntag damit an“, sagt Schulte, die wahrscheinlich auf ihren kompletten Kader zurückgreifen kann. Lediglich hinter Anna Johanning steht noch ein kleines Fragezeichen.

Keine Frage ist, dass der Gast, der sein Nachholspiel zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:4 verlor, auf zwei wichtigen Positionen umdisponieren muss. So verließ zur Winterpause FSV-Torjägerin Josefine Giard, die im Hinspiel zweimal traf und und mit 14 Treffern beste Schützin der Liga zurzeit noch ist, den Verein in Richtung Celtic Glasgow. Außerdem fehlt die Ex-Cloppenburgerin und Spielmacherin Marie Pollmann verletzungsbedingt.