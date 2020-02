Cloppenburg Im Abstiegskampf der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen setzt der BV Cloppenburg – wie berichtet – auch auf Verstärkung aus Amerika. Gleich vier Spielerinnen wechselten, auch dank der guten Kontakte von BVC-Spielerin Jannelle Flaws, nach Cloppenburg. In der vergangenen Woche stiegen Brenna Connell, Patricia George, Gloria Douglas, Madeline McCracken sowie Rashida Beal ins Training ein. Die NWZ stellt die Neuzugänge kurz vor.

• Rashida Beal

Die 25-jährige Abwehrspielerin Rashida Beal stammt aus Wisconsin. Zuletzt spielte sie für die zweite Mannschaft vom FC Kansas City. Zu ihren Hobbies gehört unter anderem Lesen.

• Brenna Connell

Brenna Connell ist 25 Jahre alt. Ihr Geburtsort ist Bethesda in Maryland. Sie spielt im zentralen Mittelfeld. Connell bringt viel internationale Erfahrung mit. Mit Asa Tel-Aviv FC (Israel) spielte sie in der Champions League. In ihrer Freizeit schaut sie gerne Filme und Serien auf Netflix.

• Patricia George

Patricia George ist aus Chicago im Bundesstaat Illinois. Die 23-Jährige ist auf mehreren Positionen einsetzbar. Sie kann auf den Flügeln spielen und als linke Außenverteidigerin. Sie wechselte von der Reserve der Chicago Red Stars nach Cloppenburg. Auf die Frage nach ihren Hobbys bewies sie ihren Humor. „Haare machen“, antwortete sie mit einem Augenzwinkern.

• gloria Douglas

Die Angreiferin Gloria Douglas ist 27 alt. Ihre Heimat ist Tacoma im Bundesstaat Washington. Bevor sie nach Cloppenburg wechselte, spielte sie für KR Reykjavik auf Island. Douglas war auch schon in Norwegen und Irland aktiv. In ihrer Freizeit geht sie gerne tanzen und macht gerne Workout.

• Madeline McCracken

Die Mittelfeldspielerin Madeline McCracken, zuletzt St. Johns University, stammt aus Virginia und ist 23 Jahre alt. Ihre Hobbies sind Workout und Sport schauen.