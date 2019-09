Cloppenburg Langsam bringen sich die Zweitliga-Fußballerinnen des BV Cloppenburg ordentlich in Bedrängnis. Hatte Trainer Sven Thoß noch vor der Saison das Ziel ausgegeben, gar nicht erst unten rein zu rutschen, steht der BVC nach vier Spieltagen auf dem vorletzten Rang. Und die Gründe sind offensichtlich, haben die Cloppenburgerinnen doch im vierten Saisonspiel zum vierten Mal drei Treffer kassiert. Zudem ließ der BVC die nötige Durchschlagskraft in der Offensive vermissen. So sprach Thoß nach der 1:3-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach von einer 70-Prozent-Leistung seiner Mannschaft (siehe auch Seite 20).

Dabei hatte das Spiel vor 104 Zuschauern für die Gastgeberinnen vielversprechend begonnen: In der sechsten Minute kam Jannelle Flaws an einen langen Pass Nora Clausens, die mit Sarah Geerken zusammen die Innenverteidigung bildete, und leitete den Ball an der hinausgeeilten Borussia-Torfrau Claudia Hoffmann vorbei ins Gäste-Gehäuse. „Das frühe Tor war nicht gut für uns“, sagte Thoß. „Es suggerierte uns, dass wir leichtes Spiel haben würden.“

Das war aber nicht der Fall. Stattdessen wurde die Borussia immer gefährlicher. Am Ende eines schnellen Gladbacher Angriffs über Jana Kaiser und Kyra Densing musste Torhüterin Vanessa Fischer Kopf und Kragen riskieren, um den Einschuss zu verhindern. Das gelang zwar, aber auf Kosten eines Fouls im Strafraum – den Elfmeter verwandelte Julia Koj sicher (31.).

Nur sechs Minuten später war das Spiel gedreht: Der BVC, der auf rechts mit Nadine Luker und davor mit Emilia Reck spielte, weil Lisa Josten gesundheitlich angeschlagen war, konnte nicht verhindern, dass Jana Kaiser aus etwa 16 Metern abzog. Der Ball schlug über Fischer im Tor ein. „Das hätte Vanessa mit einem besseren Stellungsspiel verhindern können“, kritisierte Thoß. Allerdings war das 2:1 zur Pause für die Borussia durchaus verdient.

In Hälfte zwei versuchte der BVC zwar einiges, aber er blieb dabei seltsam harmlos. Für Torhüterin Hoffmann waren fast alle Cloppenburger Abschlüsse eine leichte Beute. Zwar brachten die eingewechselten Lisa Josten und Shiho Tomari Schwung ins Spiel, aber so richtig nah schien der BVC dem Ausgleich nicht zu kommen. Und so war es dann die Borussia, die noch einmal traf: Sarah Abu Sabbah erzielte den 3:1-Endstand (90.).

BVC: Fischer - Luker (71. Tomari), Clausen, Geerken, Löwenberg - Johanning, Kishikawa - Reck (59. Josten), Anstatt, Radosavljevic - Flaws.

Sr.: Paszehr (Schwerte).