Cloppenburg Die Volleyballerinnen des TV Cloppenburg haben am Sonntag ihr letztes Saisonheimspiel in der Dritten Liga West gewonnen. Dabei ließen sie keine Federn und besiegten ASV Senden 3:0 (25:18, 25:20, 25:20). Damit festigten sie den fünften Tabellenplatz vor dem ärgsten Verfolger Union Emlichheim II. Die Emlichheimerinnen hatten am Wochenende kein Spiel und haben nun drei Punkte Rückstand auf die Cloppenburgerinnen.

Doch trotz des Sieges war beim TVC niemandem so richtig nach Feiern zumute. Viel mehr versank die Halle an der Leharstraße in einem Tränenmeer. Schließlich erfolgte nach dem Spiel eine emotionale Verabschiedung der Spielerinnen, die am Saisonende aufhören werden. Auch der aktuelle Chefcoach Panos Tsironis hört am Saisonende auf. „Ich mache die zwei letzten Ligaspiele noch, dann mache ich als Trainer der Damen Schluss“, so der Grieche am Sonntagabend auf Nachfrage der NWZ. Gründe für sein Ausscheiden wollte er nicht nennen. Dem Verein bleibt er aber erhalten. „Ich engagiere mich in der Jugendarbeit“, so Tsironis, der seit 1996 in der Volleyballabteilung des TVC tätig ist. Im Jahr 2001 übernahm er die Damenmannschaft und hievte sie bis in die dritte Liga. Doch auf seine Verdienste um den Volleyball angesprochen, gibt er sich ganz bescheiden. „Die Spielerinnen sind die Hauptprotagonisten, nicht wir Trainer“, sagt Tsironis, dem die emotionale Verabschiedung der Spielerinnen ganz schön zusetzte. Es seien viele Tränen geflossen, und Abschiede möge er überhaupt nicht, so Tsironis. Von den Spielerinnen hören laut Tsironis Alexandra Raker, Karoline Meyer Teresa Keller sowie Johanna Kalvelage und Vanessa Hansmann auf. Die Zeit bei den Damen möchte er nicht missen: „Das waren tolle und spannende Jahre, in denen wir viele Erfolge feiern durften.“

TV Cloppenburg: Karoline Meyer, Katharina Rathkamp, Alexandra Raker, Lisa Lammers, Sina Albers, Johanna Fragge, Irene Wessel, Christine Tabeling, Vanessa Hansmann, Johanna Kalvelage, Janna Eilers, Teresa Keller.