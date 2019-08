Cloppenburg Dass auch ein Spiel, dessen Sieger vorher feststeht, begeistern kann, haben die Oberliga-Handballer des TV Cloppenburg am Donnerstagabend gezeigt. Mit ihrem Auftritt beim freundschaftlichen Vergleich mit Bundesligist MT Melsungen entzückten die Spieler von Trainer Barna-Zsolt Akacsos 1035 Zuschauer in der Halle an der Leharstraße. Das Spiel endete 41:32 (22:16) für die Stars Finn Lemke, Kai Häfner und Co., aber einen Verlierer gab es angesichts dieses Handballfestes nicht wirklich.

Der TVC hatte, wie es sich für einen klaren Außenseiter gehört, frech begonnen. Vincent Saalmann brachte den Gastgeber in der ersten Minute in Führung, in der sechsten Minute stand es 5:4 für den Oberligisten. Die Zuschauer, unter denen auch einige Fans des Erstligisten waren, jubelten und sorgten für eine klasse Stimmung.

Der Gast provozierte anschließend den einen oder anderen Fehler im TVC-Spiel, und so führten die Hessen in der achten Minute 7:6. Wer nun erwartete, Melsungen davoneilen zu sehen, sah sich getäuscht: Torhüter Nils Buschmann hielt mehrere Melsunger Würfe. Ole Harms war es dann, der in der zwölften Minute zum 9:9 ausglich.

Zwar konnte sich der Gast anschließend doch langsam absetzen, aber dies tat der guten Stimmung in der Halle keinen Abbruch, und mit dem 16:22 zur Pause konnte der TVC gut leben.

Auch in der zweiten Hälfte feierten die Zuschauer die Treffer beider Teams und sorgten so für eine überragende Stimmung – selbst, als der Bremer Lemke seinem Team in der 39. Minute erstmals einen zweistelligen Vorsprung bescherte (30:20). Zumal sich die Cloppenburger, bei denen Robin Imhorst sein Debüt vor eigenem Publikum gab, anschließend wieder herankämpften. Nach einem Doppelschlag von Edwin de Raad und Jannis Koellner stand es nur noch 29:36, und Gäste-Trainer Heiko Grimm nahm eine Auszeit, in der seine Spieler einiges zu hören bekamen.

Zwar setzte sich Melsungen anschließend wieder ab, aber TVC-Torwart Hendrik Legler bekam noch einmal Sonderapplaus: Er hielt gleich drei Würfe Stefan Salgers in Folge. Kein Wunder also, dass sich Akacsos nach Spielende bei seinem Team für „eine gute Moral und einen sehr ordentlichen Auftritt“ bedankte.

TVC: Buschmann, Legler - Koellner (4), Harms (5/2), Danielzik (2), Trapp, Andreßen (3), Tapken, Schulat (2), Hansen (1), Gülzow (4), Saalmann (4), de Raad (4), Lugosi (3), Imhorst.

MT: Sjöstrand, Simic, Eggert - Maric (1), Kühn (3), Lemke (3), Reichmann (7/1), Ignatow (6), Kunkel (4/1), Mikkelsen (1), Danner, Schneider (4), Allendorf (3), Sidorowicz (4), Häfner (4), Backs, Salger, Pavlovic (1), Piroch, Gruber.