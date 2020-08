Fußball: Alle Infos über den Schiedsrichter-Kader 2020/21

Cloppenburg Die Fußball-Saison 2019/2020 im niedersächsischen Amateurbereich war vor einigen Wochen mit Beschluss des außerordentlichen Verbandstages des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV) aufgrund der Corona-Pandemie beendet worden. „Für den Schiedsrichterbereich in unserem Kreis war diese Entscheidung jedoch weniger relevant“, teilte Sebastian Möller in einer Pressemitteilung zur Schiedsrichter-Kadereinteilung 2020/21 mit.

Möller ist Schiedsrichter-Obmann des NFV-Kreises Cloppenburg. Möller: „In der Bezirksliga waren drei von vier Schiedsrichtern unseres Kreises nach der Hinserie nicht weiter beobachtet worden.“ Auch der vierte Kandidat befand sich zum Zeitpunkt des Abbruchs nicht gerade auf der „Pole-Position“, sagte Möller.

Im Kreisliga-Bereich hatten die Aufstiegsaspiranten bereits drei Beobachtungen auf dem Zettel, so dass vergleichbare Grunddaten vorlagen, heißt es. „Somit haben wir uns im Kreisschiedsrichter-Ausschuss, abweichend zum Beispiel von den Regionalverbänden, dafür entschieden, dass die vergangene Spielzeit voll angerechnet wird, und es bei uns sportliche Absteiger aus einzelnen Ligen geben kann“, sagte Möller.

• entscheidungsweg

Natürlich, so Möller, müsse an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass die Saison sicherlich für Einzelfälle nicht verlief wie erhofft, und eine kleine Unzufriedenheit entstand. „Dafür haben wir Verständnis, und wir haben in Einzelgesprächen versucht, den Entscheidungsweg transparent aufzuzeigen und zu begründen.“ Der Niedersächsische Fußballverband des Kreises Cloppenburg hat diesen Kader für die Saison 20/21 gemeldet:

• A-Kader (Verband): Frank Willenborg (SV Gehlenberg), Sebastian Lampe (SC Kampe/Kamperfehn).

• B-Kader (Landesliga): Benjamin Henke (BV Kneheim), Muhammed Yasin (BV Garrel), Sarah Willms (FC Sedelsberg).

• C-Beobachtungs-Kader Bezirksliga (A- und B-Junioren-Niedersachsenliga, Schiedsrichter-Assistenten Oberliga Niedersachsen): Hannes Hettwer (SV Bethen), Fabian Einhaus (SV Thüle).

• D-Kader Bezirksliga ohne Beobachtung (A- und B-Junioren-Landesliga): Doris Lamping (SV Bethen), Hendrik Plate (BW Galgenmoor), Jörn Kösters (SV Thüle), Lars Steingrefer (SV Bethen), Felix Tiemann (FC Lastrup).

• E-Kader (C-Junioren-Landesliga, A-Junioren-Bezirksliga, Frauen-Landesliga und Bezirksliga): Mathis Abeln (TuS Falkenberg), Max Brünemeyer (SC Kampe/Kamperfehn), Benedikt Brünen (SV Thüle), Dirk Büscherhoff (SC Sternbusch), Stefan Dröge (SV Hemmelte), Malte Frerichs (FC Sedelsberg), Jonas Fresenborg (BW Ramsloh), Lennard Janßen (BV Garrel), Doris Lamping (SV Bethen), Jakob Lückmann (BW Galgenmoor), Felix Nellißen (DJK Stapelfeld), Marcel Nienaber (SC Winkum) und Fabian Rolfes (TuS Falkenberg).