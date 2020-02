Cloppenburg An diesem Samstag wird in Essen um 13.45 Uhr die Endrunde der 44. Hallenkreismeisterschaft der Ü-32-Fußballer angepfiffen. Die NWZ hat alles Wissenswerte über das Finalturnier zusammengetragen.

Welche Teams gehören der Gruppe A an ?

Bereits in der Gruppe A tummeln sich starke Mannschaften. In dieser Gruppe kämpfen die Spielgemeinschaft Höltinghausen/Emstek, die SG Molbergen/Ermke sowie der SV Altenoythe und der TuS Emstekerfeld um die begehrten Halbfinaltickets. In allen genannten Mannschaften spielen zahlreiche Akteure mit höherklassiger Erfahrung.

Welche Mannschaften spielen in Gruppe B ?

Die Gruppe B hat es auch in sich. Hier duellieren sich der Titelverteidiger BV Essen, der BV Garrel sowie die Spielgemeinschaft Galgenmoor/Stapelfeld und der SV Bethen um den Einzug ins Halbfinale.

Welche Vereine stehen sich im Eröffnungsspiel gegenüber ?

Los geht es um 13.45 Uhr mit dem Spiel des TuS Emstekerfeld gegen den SV Altenoythe. Das zweite Spiel des Tages, um 14 Uhr, bestreiten der BV Essen und BV Garrel.

Wie viele Clubs aus jeder Gruppe kommen weiter ?

Die beiden bestplatzierten Mannschaften aus jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale. Das heißt: der Erste der Gruppe A spielt gegen den Zweiten der Gruppe B, und der Erste der Gruppe B trifft auf den Zweiten aus der „A-Gruppe“. Die Sieger der Halbfinalspiele qualifizieren sich für das Endspiel. Die unterlegenen Teams treten im Neunmeterschießen um Platz drei gegeneinander an.

Wer ist der Rekordmeister bei den Ü-32-Teams ?

Der Rekordmeister bei den Ü-32-Hallenkreismeisterschaften ist der BV Cloppenburg. Die Cloppenburger durften sich bereits zwölf Mal in die Siegerliste eintragen.

Wie sieht der genaue Zeitplan aus ?

Gruppe A: 13.45 Uhr: TuS Emstekerfeld - SV Altenoythe, 14.15 Uhr: SG Molbergen/Ermke - SG Höltinghausen /Emstek, 14.45 Uhr: TuS Emstekerfeld - SG Molbergen/Ermke, 15.15 Uhr: SG Höltinghausen/Emstek - SV Altenoythe, 15.45 Uhr: SV Altenoythe - SG Molbergen/Ermke, 16.15 Uhr: SG Höltinghausen/Emstek - TuS Emstekerfeld.

Gruppe B: 14 Uhr: BV Essen - BV Garrel, 14.30 Uhr: SG Galgenmoor/Stapelfeld - SV Bethen, 15 Uhr: BV Essen - SG Galgenmoor/Stapelfeld, 15.30 Uhr: SV Bethen - BV Garrel, 16 Uhr: BV Garrel - SG Galgenmoor/Stapelfeld, 16.30 Uhr: SV Bethen - BV Essen.

Ab 16.45 Uhr: Halbfinale.

17.20 Uhr: Neunmeterschießen um Platz 3.

17.40 Uhr: Finale.

Altherren-Spielleiter Heiner Gründing: „Ich möchte darauf hinweisen, dass am Samstagvormittag in Essen die D-Junioren-Hallenendrunde ausgetragen wird. Das Turnier wird mit dem Endspiel um 13.07 Uhr beendet sein.

Ich appelliere daher an alle teilnehmenden Mannschaften, sich auf diese Überschneidung zu Beginn des Turniers insbesondere bei der Kabinennutzung und während der Aufwärmphase einzustellen.“