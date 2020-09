Fußball-Bezirkspokal: Kein BVC-Gastspiel in Goldenstedt

Cloppenburg Das hatte sich angedeutet: Der BV Cloppenburg wird an diesem Mittwoch zu seinem Bezirkspokal-Spiel in Goldenstedt nicht antreten. Frisia Goldenstedts Fußballobmann Frank Stolle bestätigte den Nichtantritt des BVC. „Am Montag hat sich der Notvorstand Professor Dr. Lucien Olivier per Mail gemeldet und teilte mit, dass der BVC nicht antreten wird“, so Stolle.

Somit zeichnet sich ab, dass der BVC wohl auch in den Punktspielen keine Mannschaft für den Damen und Herrenbereich stellen kann. Dass dieses Szenario eintreten kann, hatte der vom Amtsgericht Cloppenburg als vorläufiger und nun auch offiziell als Insolvenzverwalter eingesetzte Rechtsanwalt Christian Hanken bereits vor einigen Wochen auf der Info-Veranstaltung für die Mitglieder des BV Cloppenburg angedeutet. Jedoch sagte dieser am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion, dass der Nichtantritt des BVC zunächst nur für das Pokalspiel gilt. Das vom BV Cloppenburg beantragte Insolvenzverfahren (unsere Redaktion berichtete) hat das Amtsgericht Cloppenburg indes nun am 1. September eröffnet. Nun geht es für den Verein ans Eingemachte.

Partien im Bezirkspokal: • SV Emstek - TuS Emstekerfeld. Eine Partie, zu der die TuS-Anhänger auch mit dem Fahrrad hinfahren können, so dicht liegen beide Orte beisammen. Da beide Teams zusammen in der Bezirksliga beheimatet sind, ist es zugleich ein Vorgeschmack auf die Liga (Mittwoch, 18 Uhr).

• DJK Elsten - BW Lüsche. Mehr Derby geht nicht, da beide Dörfer nur einen Katzensprung voneinander entfernt sind. Obwohl in beiden Orten schon seit zig Jahrzehnten Fußball gespielt wird, hat es noch nie ein Pflichtspiel zwischen diesen Clubs gegeben. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf dieses Duell (Mittwoch, 18 Uhr).

• BV Garrel - Hansa Friesoythe. Die Garreler können – obwohl von Personalsorgen geplagt – befreit aufspielen. Die Favoritenrolle liegt bei den klassenhöheren Friesoythern. Doch dies muss nichts heißen. Unlängst trafen beide Kontrahenten in einem Testspiel an gleicher Stätte aufeinander. Jene Partie endete 1:1 (Mittwoch, 18.30 Uhr).

• SV Molbergen - SV Bevern. Für diese Partie haben die Macher des SVM einige Vorkehrungen getroffen (unsere Redaktion berichtete). Die Molberger lieferten bisher starke Vorbereitungsergebnisse ab. Nun sind alle gespannt darauf, wie sich der SVM gegen den Landesligisten SV Bevern präsentiert (Mittwoch, 20 Uhr).

• FC Lastrup - Sparta Werlte. Dieses Spiel ist wie Musik in den Ohren der eingefleischten Lastrup-Fans. Werden doch bei dieser Ansetzung Erinnerungen wach an die goldenen 70er-Jahre des Clubs. Seinerzeit spielten beide Teams eine Zeit lang zusammen in der Verbandsliga West (Mittwoch, 19 Uhr).