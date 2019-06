Cloppenburg Der Neue ist „ein Alter“: Bernd Pauly ist zurück als Teammanager bei den Herrenfußballern des BV Cloppenburg. Pauly hatte zum Ende der vergangenen Saison seinen Rücktritt erklärt, doch nun bleibt er dem Verein in seiner alten Funktion erhalten, wie der BVC am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gab.

In der Pressemitteilung des Vereins heißt es weiterhin, dass Gespräche mit dem aktuellen Kader und möglichen Neuverpflichtungen geführt würden. Zudem stehe der Verein in vielversprechendem Kontakt mit möglichen Trainern für das Herren- und Frauenteam. „Zum Wochenende hin sollen auch die Spielerverträge für die kommende Spielzeit, die derzeit erstellt werden, unter Dach und Fach gebracht werden“, heißt es weiter.

Neben der Pauly-Personalie gab der BVC noch weitere Personalien im organisatorischen Bereich bekannt. Der bisherige Sicherheitsbeauftragte Karsten Boll wird ehrenamtlicher Geschäftsführer (Bereich Wirtschaft/Organisation). Ehrenamtlicher Geschäftsführer im Bereich Finanzen wird Tom Eggers.

Das Ressort Medien und Social Media übernimmt Niklas Jost-Enneking. Dies macht er ebenfalls ehrenamtlich. „Alle drei sind dem BV Cloppenburg seit langer Zeit verbunden und arbeiten derzeit intensiv an den Strukturen im Verein, im ständigen Austausch mit dem Präsidium und der sportlichen Leitung“, schreibt der BVC in seiner Mitteilung. • Der schleichende Ausverkauf beim Fußballclub BV Cloppenburg in Sachen Talente geht indes weiter. So werden auch Simon Klinker und Delano Damerow, die derzeit für den BVC in der A-Junioren-Niedersachsenliga spielen, den Verein verlassen. Die Youngster schließen sich in der neuen Spielzeit dem Bezirksliga-Aufsteiger SV Molbergen an. „Simon und Delano bringen viel Qualität mit und freuen sich auf die neue Aufgabe“, sagte Molbergens Spielertrainer Leo Baal, der zusammen mit Julian Lammers den SVM coacht.

Ebenfalls den BVC verlassen wird Tom Lizenberger. Der Flügelspieler geht zum BV Garrel, wie BVG-Co-Trainer Andre Schöning am Mittwoch mitteilte. „Mit der Verpflichtung von Tom setzen wir unsere Vorhaben weiter um, auf junge Talente aus der Region zu setzen“, so Schöning.