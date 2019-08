Cloppenburg Beim BV Cloppenburg wird hinter den Kulissen zurzeit vieles bewegt. Die Verantwortlichen des Fußballvereins haben einiges auf die Beine gestellt und noch viel mehr vor.

Fest steht bereits, dass am Montag, 2. September, ein öffentliches Mitgliedertreffen im BVC-Sportpark an der Friesoyther Straße stattfinden soll. So sei geplant, dass ab 17.30 Uhr für alle Spender der Aktion „300X300“ und alle Kinder unter den Mitgliedern des Vereins „freier Verzehr“ gilt. Ab 18 Uhr stellen sich die Abteilungen des BVC vor, außerdem gibt es für Mädchen und Jungen Torwandschießen, einen Technik-Parcours und eine Fahrrad-Challenge. Geplant sind auch ein kurzes Einlagespiel der Frauen und Männer sowie eine Tombola und eine Ehrung des BVC durch den NFV-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Hoffmann anlässlich des 100-jährigen Jubiläums.

Der BVC will aber auch zu anderen Gelegenheiten Präsenz zeigen. So soll es nach jahrelanger Abwesenheit wieder einen Stand des Vereins beim Cityfest – unter anderem mit BVC-Lebkuchen-Herzen – geben. Damit nicht genug, ein eigener Weihnachtsmarkt im Sportpark ist geplant.

Der Sportpark solle darüber hinaus zu einem Anziehungspunkt im Herzen der Stadt werden. „Für den BVC heißt das, sich in Zukunft mehr zu öffnen und sein eigenes Nutzungsangebot, gerade für junge Menschen und Familien, auch im Sinne des öffentlichen Treffpunktes – auch eines mehrstündigen Aufenthaltes – umzustellen“, heißt es in einem Newsletter des Vereins an seine VIP-Mitglieder. Dazu passt auch die Idee, möglicherweise einen Entertainment Sports Club als GmbH zu gründen. Will der BVC daraus doch auch wirtschaftlichen Nutzen ziehen.

Entschieden ist derweil noch nicht, ob der „Semiprofifußball“ vom Verein abgetrennt wird. Fest stehe dagegen, dass die gegenseitige Wertschätzung ab sofort im Verein groß geschrieben werden soll. „Ehre und Respekt werden in Zukunft im BVC eine Grundlage des Vereinslebens sein.“ Sei es doch nicht immer zu einem „würdigen Umgang untereinander gekommen“.