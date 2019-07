Cloppenburg Fußball-Zweitligist BV Cloppenburg wird zum Auftakt im DFB-Pokal in die Regionen seines neuen Trainers Sven Thoß reisen. Denn am ersten Wochenende im August geht es zu RB Leipzig.

Die Mannschaft, in der Saison 2016/2017 in der Landesliga gestartet, war zuletzt Dritter in der Regionalliga Nordost geworden. Doch das Team um Trainerin Katja Greulich will höher und erhält prominente Unterstützung in Anja Mittag. Die 158-malige Nationalspielerin und geborene Karl-Marx-Städterin, die ihre Karriere in Schweden beendet hat, kehrt in die Heimat zurück, wo sie als Spielerin und als Individualtrainer für die Offensivkräfte in Leipzig arbeiten wird.

„Das wird für uns eine harte Aufgabe. Leipzig besteht aus einer jungen, spielstarken Mannschaft, die von Routiniers aus Jena und jetzt eben auch Anja Mittag unterstützt wird“, sagt Thoß.

Doch zunächst geht es um eine optimale Vorbereitung, die an diesem Freitag um 19 Uhr bei Grenzland Twist mit einem Testspiel gegen Twente Enschede fortgesetzt wird. Eine schwere Aufgabe, nicht nur weil die niederländischen Teams im Training mehrere Wochen voraus sind. Twente ist Vize-Meister in den Niederlanden, der SC Heerenveen, dem der BVC im ersten Test 0:5 unterlag, wurde Sechster. „Wir freuen uns auf eine harte Aufgabe. Aber wir nehmen es, wie es kommt“, ist Thoß gelassen. Erstmals kann er Jana Radosavljevic und Jannelle Flaws einsetzen. Verzichten muss er auf Julia Hechtenberg (Jahn Delmenhorst), die beruflich bedingt nicht zum BVC wechselt.