Fußball: Der ersehnte Saisonstart bietet prickelnde Partien

Cloppenburg An diesem Wochenende beginnt im hiesigen Amateur-Fußball die Punktspielsaison. Unsere Redaktion gibt einen kurzen Überblick darüber, wie die Auftaktpaarungen in den höherklassigen Ligen aussehen.

In der Landesliga Weser-Ems, Staffel 1, ist die Heimpartie des BV Cloppenburg gegen Frisia Wilhelmshaven bereits abgesetzt worden (unsere Redaktion berichtete). Somit greifen am Sonntag, 6. September, nur drei Landesligisten aus dem Landkreis Cloppenburg ins Punktspielgeschehen ein. Dabei kommt es gleich zum Derby zwischen dem SV Bevern und dem BV Essen. Gespielt wird um 15 Uhr in Bevern. Drei Punkte zum Auftakt wären wohl Gold wert. Zeitgleich erwartet der Aufsteiger Hansa Friesoythe das Team von TuRa 07 Westrhauderfehn

• bezirksliga

In die Vollen geht es auch für die Bezirksligisten. Nun wird sich auch zeigen, was die guten, oder weniger guten Testspielergebnisse der Sommer-Vorbereitung für eine Wertigkeit haben. Es gibt gleich mehrere reizvolle Partien zu sehen.

Die Begegnungen des ersten Spieltages im Überblick: SFN Vechta - GW Brockdorf (Freitag, 18.30 Uhr), VfL Oythe II - SW Osterfeine, Frisia Goldenstedt - TuS Emstekerfeld, SV Holdorf - FC Lastrup, BV Garrel - SV Emstek, SV Thüle - BW Lohne II, BW Lüsche - SV Molbergen, SV Altenoythe - Amasyaspor Lohne (alle Sonntag, 15 Uhr).

Am ersten Spieltag der Kreisliga kommt es zu folgenden Paarungen: SV Peheim - SV Nikolausdorf, BV Bühren - SV Höltinghausen, SV Bösel - SV Petersdorf, BW Ramsloh - FC Sedelsberg, SC Sternbusch - SV Cappeln, VfL Löningen - BV Essen II, STV Barßel - SV Harkebrügge, SV Strücklingen - SV Gehlenberg (alle Sonntag, 15 Uhr).

• I. Kreisklasse

Das Auftaktprogramm in der I. Fußball-Kreisklasse sieht an diesem Wochenende wie folgt aus: VfL Markhausen - SV Altenoythe II (Samstag, 17 Uhr), BV Varrelbusch - SV Bethen, Viktoria Elisabethfehn - Hansa Friesoythe II, SW Lindern - FC Lastrup II, SV Evenkamp - SC Winkum, DJK Elsten - SV Höltinghausen II, BW Galgenmoor - BV Kneheim, Sportfreunde Sevelten - BV Neuscharrel (alle Sonntag, 15 Uhr).

• in eigener Sache

