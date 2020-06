Fußball: Doppelpass zwischen Bern und Cloppenburg

Cloppenburg Der englische Trainer Herbert Chapman gilt als der Vater des modernen Fußballs. Der gebürtige Londoner, der von 1925 bis 1934 Arsenal London trainierte, erfand das „WM-System“. Mit diesem System gewann die deutsche Nationalmannschaft 1954 die Weltmeisterschaft in der Schweiz. Im gleichen Jahr lachten auch die Spieler des BV Cloppenburg mit der Sommer-Sonne um die Wette. Sie schafften den Aufstieg in die Amateuroberliga.

Der Trainer-Altmeister Klaus Ebel hat sich sowohl mit der damaligen Weltmeister-Elf, als auch mit der BVC-Elf beschäftigt. Im vierten Teil der NWZ-Serie „Tore, Trainer, Taktiken“ schaut Ebel, wie die beiden Teams im WM-System agierten.

Die Entstehungsgeschichte des WM-Systems ?

Um 1925 herum wurde die Abseitsregel modifiziert, und der Reformer unter den Trainern, Herbert Chapman (1873 - 1934), überlegte in den Folgejahren eifrig, wie er die Anzahl der Gegentore Arsenal Londons minimieren konnte. Seinerzeit wurde noch im 2-3-5-System gespielt. Chapman kam zu dem Entschluss, den ausschließlich mit offensiven Aufgaben betrauten Mittelläufer aus der Mannschaft zu nehmen und dafür einen kopfballstarken Verteidiger aufzustellen. Dieser sollte sich ausschließlich um Defensivaufgaben kümmern und den gegnerischen Mittelstürmer ausschalten.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Das war eine fußballerische Revolution, denn fortan spielten die „Gunners“ mit drei Verteidigern. Als Chapman gefragt wurde, warum er ein so deckungsbetontes System spielen ließ, antwortete er: „Wenn es uns gelingt, ein Tor zu verhindern, haben wir einen Punkt gewonnen. Schießen wir aber zudem noch ein Tor, dann haben wir beide Punkte.“

Chapmann tüftelte weiter an der Taktik seiner Mannschaft. Ihm gelang ein weiterer Schachzug, in dem er die beiden Innenstürmer ins Mittelfeld beorderte. Dort bildeten diese die Verbindungsstelle zwischen der Defensive und der Offensive. Im Verbund mit den Außenläufern bildeten sie, geometrisch gesehen, ein Viereck. „Dadurch ergab sich eine Formation, die so aussah, wie ein W, das man auf ein M gesetzt hatte. Somit war das WM-System geboren“, erzählt Klaus Ebel.

Das WM-System bescherte Arsenal viele Titel. Zwischen 1930 und 1938 gewann der Club fünf Meisterschaften und zwei Pokale. Die Taktik war so populär, dass sie rund 30 Jahre lang ihren festen Platz im Weltfußball hatte.

Wie setzte die Deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1954 das WM-System um ?

Bevor er auf die Elf von Trainer „Sepp“ Herberger zu sprechen kommt, erwähnt er, dass vom damaligen deutschen Meister Hannover 96 nicht ein Spieler im WM-Aufgebot stand. „Das war schon kurios. Zumal die Hannoveraner den 1. FC Kaiserslautern im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 5:1 geschlagen hatten.“

Warum Herberger keinen 96-Akteur mitnahm, kann sich Ebel nur dadurch erklären, dass Herberger seinem Lauterer Block (Fritz Walter, Werner Kohlmeyer, Werner Liebrich, Horst Eckel und Ottmar Walter) bedingungslos vertraute. „Psychologisch toll von Herberger, denn dadurch stärkte er diesen Spielern den Rücken. Dadurch erreichte er, dass die Spieler für ihren Chef sprichwörtlich durchs Feuer gingen.“

Wie die deutsche Mannschaft im WM-System agierte, gefällt Ebel. Herberger habe die richtige Mischung im Team gehabt. Zum Beispiel der Rechte Läufer Horst Eckel. „Der Bursche hat eine Pferdelunge und hat nicht umsonst alle Spiele bei der WM absolviert. Ein extrem verlässlicher Spieler“, so Ebel.

Neben den Defensivstrategen sei auch in der Offensive viel Power vorhanden gewesen, so Ebel. Max Morlock auf der Acht und Fritz Walter auf der Zehn, das war schon genial besetzt, meint Ebel. Bei der Analyse der deutschen Spiele bei jener WM entdeckte Ebel, dass alle deutschen Tore von der „W-Formation“ erzielt worden sind. „Das hat mich schon überrascht. Da muss wohl von Herberger die klare Ansage an die Abwehrspieler gewesen sein, dass diese bis zur Mittellinie mitgingen, aber dann war Schluss“, vermutet Ebel.

Es herrschte auch ein guter Spielfluss in der deutschen Elf. Im Angriff schlossen die Halbstürmer auf, und die vorgeschobenen Angreifer wechselten die Positionen. „Wichtig war, dass jede Angriffsposition besetzt ist“, so Ebel.

In der Verteidigung sah der Idealfall so aus, dass es nicht nur die Manndeckung gab, sondern durchaus zwischen Mann- und Raumdeckung gewechselt wurde. Griff der Gegner an, deckte einer der Verteidiger je nach Lage des Balles auf den Seiten, den sogenannten gegnerischen Außen auf Tuchfühlung, so Ebel. „Der zweite Abwehrspieler hatte den Torraum im Blick gehabt. „Bei den Außenläufern musste man es sich so wie bei einer Ziehharmonika vorstellen. Diese zogen sich zusammen und wieder auseinander. Dadurch hatten sie die Möglichkeit, sich schnell in den Angriff einschalten zu können“, berichtet Ebel.

Die Ungarn, gegen die Deutschland bei der WM 1954 zweimal spielte, hatten sich im WM-System etwas ganz besonderes einfallen lassen. Sie zogen ihren Mittelstürmer ins Mittelfeld zurück, damit dieser sich nicht in den kräfteraubenden Zweikämpfen mit dem gegnerischen Stopper aufrieb. „Dazu kam, dass die Ungarn über eine Ansammlung von Weltklassespielern verfügten. Gerade offensiv war das schon allererste Sahne“, so Ebel.

Doch bekanntlich sollten die Deutschen den WM-Titel gewinnen. Sie besiegten in Bern die favorisierten Ungarn 3:2. „Dass es Herberger geschafft hatte, mit einer vermeintlich schwächeren Mannschaft die WM zu gewinnen, muss man ihm hoch anrechnen“, so Ebel.

Wie spielte der BV Cloppenburg im Weltmeisterschaftsjahr 1954 ?

Das sagt Klaus Ebel: „Der damalige Trainer Fritz Kruck hatte eine Mannschaft beisammen, die zwar ein hohes Durchschnittsalter hatte, jedoch über viel Klasse verfügte.“ Im Gegensatz zur deutschen Endspiel-Elf marschierten die Cloppenburger Defensivspieler stets mit nach vorne. Von daher erzielten Heinz Gerst (rechter Läufer), Bernd Bothe (linker Läufer) und der Mittelläufer Bruno Ebel viele Tore. Die Läufer jener Jahre klebten nicht auf der Außenlinie, sondern agierten eher Innen, so Ebel.

Der Spielstil war schon offensiv geprägt gewesen. Kein Wunder, hatte man doch mit dem beidfüßigen, eminent kopfballstarken Mittelstürmer Adolf Scheidt einen Mann der Extraklasse im Kader. Wenn er von Franz Solowski (Linksaußen) und Erich Koslowski (Rechtsaußen) sowie dem im Meisterschaftsendspur 1954 verletzt ausgefallenen Josef Bockhorst (Rechtsaußen) mit Flanken „gefüttert“ wurde, brannte der Baum.

Die Offensivspieler jener Tage waren derweil in die Defensivarbeit nicht großartig mit eingebunden. „Der Links- und Rechtsaußen sowie der Mittelstürmer blieben meistens vorne. Somit rückte auch keiner der gegnerischen Abwehrspieler nach, weil er ja seine Gegenspieler in Schach halten musste“, sagt Ebel.

Ebel kann sich noch sehr gut daran erinnern, wie der Cloppenburger Linksaußen Solowski auf seiner Position in der Hocke saß und das Spiel beobachtete, wenn der Gegner angriff. „Dann lauerte er zugleich auf einen langen Ball seiner Mitspieler, um sofort losstürmen zu können“, sagt Ebel und lacht. In der 54er-Aufstiegself standen auch Günter „Opa“ Hollitzner (Halblinks), Josef Gerst (Halbrechts) sowie Hans Cypris (Linksverteidiger), Jonny Friedrich (Rechtsverteidiger), sowie der starke Torhüter Hans Hochartz.