Fußball: Elstens Fußball-Märchen geht weiter

Cloppenburg Das Fußball-Märchen des Kreisklassisten DJK Elsten geht weiter. Der Dorfclub nimmt auch in der neuen Saison am Bezirkspokal-Wettbewerb teil. Dies gab der stellvertretende Vorsitzende und Spielausschuss-Vorsitzende des NFV-Kreises Cloppenburg, Manfred Südbeck, am Mittwoch bekannt.

„Glücksfee Maria Eilers-Strenge, Staffelleiterin in der Damen-Kreisklasse, zog aus den zwölf verbliebenen Teilnehmern des abgebrochenen Kreispokal-Wettbewerbes 2019/2020 zufälligerweise den Vorjahressieger und noch im Wettbewerb vertretenen SV DJK Elsten als Teilnehmer zum Bezirkspokal“, teilte Südbeck mit. Die Auslosung erfolgte am vergangenen Dienstag auf der Spielausschusssitzung in Thüle.

Zugleich betonte Südbeck, dass es keinen Kreispokalsieger für die Saison 2019/2020 gibt. „Wir müssen einen Teilnehmer zum Bezirkspokal melden. Das Los vom SV DJK Elsten wurde gezogen“, sagte Südbeck. Zudem loste der Spielausschuss auch die erste Runde im Kreispokal aus. Bei der Kreispokalauslosung wird in der ersten Runde aus zwei Töpfen – Nord und Süd – gezogen, berichtete Südbeck. „Die Zugehörigkeit richtet sich nach der Einteilung der Vereine für die Zuordnung zur zweiten Kreisklasse gemäß unserer Ausschreibung“, sagte Südbeck.

Weil die von Torsten Bünger trainierten Elstener am Bezirkspokal teilnehmen, haben sie in der ersten Kreispokalrunde ein Freilos. „Ein weiteres Freilos erhielt der SV Scharrel“, so Südbeck. Wann die erste Runde ausgespielt wird, steht allerdings noch in den Sternen. „Der Termin ist offen, weil wir erst die Freigabe der Politik hierzu abwarten müssen. Dementsprechend gibt es auch noch keinen Rahmenspielplan für den Punktspielbetrieb“, so Südbeck.

Südbeck äußerte sich auch zu den Staffeleinteilungen. Am vergangenen Montag habe es eine Nachmeldung der zweiten Mannschaft der DJK Bunnen gegeben, teilte Südbeck mit. „So dass wir mit 103 Mannschaften aus 49 Vereinen am Punktspielbetrieb teilnehmen – elf auf Bezirksebene und 92 auf Kreisebene“, sagte Südbeck.

Zur Staffeleinteilung erklärte Südbeck, dass der BV Garrel II, BW Ramsloh II und der SV Altenoythe III freiwillig aus sportlichen Gründen aus der zweiten Kreisklasse abgestiegen sind. „Die Mannschaft von BW Galgenmoor II wurde aus der dritten Kreisklasse, Staffel I, in die dritte Kreisklasse, Staffel II, verlegt“, sagte Südbeck. Die Staffeleinteilung im Herrenbereich für die Saison 2020/21 im Überblick.

STV Barßel, BV Bühren, SV Harkebrügge, BV Essen II, FC Sedelsberg, SC Sternbusch, SV Strücklingen, SV Gehlenberg, SV Bösel, SV Höltinghausen, SV Peheim, SV Petersdorf, SV Cappeln, VfL Löningen, SV Nikolausdorf, BW Ramsloh;

Staffelleiter: Manfred Südbeck.

• I. Kreisklasse

SV Altenoythe II, SC Winkum, VfL Markhausen, FC Lastrup II, BW Galgenmoor, Hansa Friesoythe II, BV Varrelbusch, BV Kneheim, SV Evenkamp, BV Neuscharrel, DJK Elsten, Viktoria Elisabethfehn, SV Bethen, SW Lindern, Sportfreunde Sevelten, SV Höltinghausen II; Staffelleiter: Heinz-Walter Lampe

• II. Kreisklasse, St. I

TuS Emstekerfeld II, BV Essen III, SC Sternbusch II, DJK Bunnen, SV Molbergen II, SV Bevern II, DJK Stapelfeld, SW Lindern II, SV Bethen II, FC Lastrup III, SV Hemmelte, SV Emstek II, SV Höltinghausen III; Staffelleiter: Thomas Block.

• II. Kreisklasse, St. II

SV Gehlenberg II, FC Sedelsberg II, SV Strücklingen II, SV Mehrenkamp, Marka Ellerbrock, SV Harkebrügge II, BV Garrel II, SV Thüle II, TuS Falkenberg, SV Scharrel, SV Bösel II, VfL Markhausen II, SV Petersdorf II; Staffelleiter: Thomas Block.

• III. Kreisklasse, St. I

FSC Drantum, SV Cappeln II, FC Wachtum, SF Sevelten II, SV Evenkamp II, BV Bühren II, SC Winkum II, DJK Elsten II, VfL Löningen II, SV Bevern III, SV Emstek III, DJK Bunnen II; Staffelleiter: Aloys Eick.

• III. Kreisklasse, St. II

BC Ermke, SV Molbergen III, BW Galgenmoor II, BV Kneheim II, SV Nikolausdorf II, BV Garrel III, SV Bösel III, TuS Falkenberg II, SV Bethen III, BV Varrelbusch II, SV Peheim II; Staffelleiter: Aloys Eick.

• III. Kreisklasse, St. III

SC Kampe/Kamperfehn, STV Barßel II, SV Scharrel II, SV Harkebrügge III, Viktoria Elisabethfehn III, BV Neuscharrel II, BW Ramsloh II, Hansa Friesoythe III, SV Strücklingen III, Viktoria Elisabethfehn II, SV Altenoythe III; Staffelleiter Aloys Eick.