Cloppenburg In den Fußball-Ligen des Landkreises Cloppenburg und in den höherklassigen Bereichen gibt es an diesem Wochenende erneut zahlreiche Spielausfälle. „Bei uns geht nichts. Das Wetter kannst du vergessen“, sagte Lastrups Trainer Martin Sommer. Er teilte am Freitagmorgen mit, dass die Bezirksliga-Partie seiner Elf gegen den SV Holdorf ausfällt. Hier eine Übersicht der Ausfälle:

Landesliga: Falke Steinfeld - VfL Wildeshausen, SV Holthausen-Biene - BW Lohne, BV Cloppenburg - SC Melle.

Bezirksliga: SV Altenoythe - Frisia Goldenstedt, FC Lastrup - SV Holdorf, TuS Emstekerfeld - BW Lohne II, BW Lüsche - SW Osterfeine, BV Garrel - SFN Vechta.

Kreisliga: SV Cappeln - SV Harkebrügge.