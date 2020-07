Fußball: Geht das Kapitel Herrenfußball zu Ende?

Cloppenburg Angesichts der finanziellen Schwierigkeiten, in der der BV Cloppenburg steckt, wäre es mittlerweile nicht verwunderlich, wenn es in der Saison 2020/2021 keine Herrenfußballmannschaft gäbe, die im BVC-Dress in Punktspielen auf Torejagd geht. Dass es bei diesem Thema Spitz auf Knopf steht, genau wie bei der Damenmannschaft, machte der vorläufige Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Christian Hanken am vergangenen Mittwochabend auf der Infoveranstaltung für die BVC-Mitglieder relativ deutlich klar (unsere Redaktion berichtete).

In seiner mittlerweile einhundertjährigen Geschichte gab es für der BV Cloppenburg erst vier Jahre, in denen er keine Herrenmannschaft im Punktspielbetrieb beheimatet war. Als der BVC im März 1919 gegründet wurde, absolvierte das Herrenteam erstmal „nur“ Freundschaftsspiele. Zumal es seinerzeit auch nicht so leicht war, an Punktspielen teilnehmen zu können.

• „Befähigungsspiel“

Um überhaupt für den Ligaspielbetrieb in Frage zu kommen, mussten die damaligen BVCer ein „Befähigungsspiel“ bestreiten. Den Gegner für den BVC legte der damalige Bezirksausschuss des Norddeutschen Fußballverbandes fest. Der Ausschuss entschied, dass die Reserve vom SC Victoria Oldenburg gegen die Cloppenburger spielen sollte. Die Partie wurde am 13. Juli 2021 in Osternburg angepfiffen. Zur Halbzeitpause stand es 0:0. Doch am Ende zogen die Cloppenburger den Kürzeren (0:3).

Sie mussten sich aber gut verkauft haben, denn der BV Cloppenburg gehörte ab dem Herbst 1921 der Bezirksklasse Oldenburg, „der B-Klasse“, an. Ihr erstes Heimspiel um Punkte absolvierten die Cloppenburger am 18. September 1921 gegen den VfR Oldenburg II an der Eschstraße. Sie gewannen 4:0.

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges gab es wieder eine Phase, in der der Verein keine Herrenmannschaft mehr hatte, die am Punktspielbetrieb teilnahm. Dies erging vielen Vereinen so. Schließlich befand sich ein Großteil der Spieler an der Front, war verwundet oder gefallen. Somit hatte der BV Cloppenburg den Spielbetrieb für die Herrenmannschaft in den Jahren 1944 und 1945 aus kriegsbedingten Gründen einstellen müssen. Vereinzelt wurden noch Freundschaftsspiele ausgetragen, oder, wie es damals hieß, „Gesellschaftsspiele“. Doch bereits ab 1946 nahm der BVC mit einem Herrenteam wieder am Spielbetrieb teil. Zwei Jahre später gelang dem Club der Aufstieg in die Landesliga