Fußball: Hiesige Trainer analysieren legendäre Spielsysteme

Cloppenburg In der neuen NWZ-Serie „Tore, Trainer, Taktiken nehmen Fußball-Trainer aus dem Oldenburger Münsterland legendäre Spielsysteme unter die Lupe. Im ersten Teil dieser Serie setzt sich Joachim Hochartz (Koordinator vom Förderkonzept für Jugendtrainer im NFV-Kreis Cloppenburg) mit dem „Catenaccio“ auseinander. Hochartz hat dieses System auf Herz und Nieren geprüft. Hier ist seine Analyse des Systems, welches eng mit dem Namen Herrera verbunden ist.

Wie hieß der Vorläufer vom „Catenaccio“ ?

Dazu schreibt Hochartz: „Catenaccio heißt so viel wie Kette oder Riegel. Sobald der Begriff Catenaccio verwendet wird, denkt jeder an die extrem defensiver Spielweise der italienischen Mannschaften. Erstaunlich dabei ist allerdings, dass der Catenaccio gar keine italienische Erfindung ist. Der Sicherheitsfußball jener Tage, auch bekannt als Catenaccio, stammt aus der Schweiz. Dem Österreicher Karl Rappan war das WM-System zu offensiv. Als Trainer von Servette Genf rechnete er sich in den 30er-Jahren größere Erfolgschancen aus, wenn seine Mannschaft defensiver spielt und auf Konter lauert. Daher beorderte er einen Stürmer zurück in die Abwehr und sorgte so in der Defensive für Überzahl. Der Libero war geboren und mit ihm ein neues Spielsystem, das zunächst als Schweizer Riegel bekannt wurde. Rappan führte es erfolgreich fort. Unter anderem war er als Trainer der Schweizer Nationalmannschaft aktiv und schaltete bei der WM 1938 im Achtelfinale mit „seinem“ System sogar Deutschland aus.

Nach dem zweiten Weltkrieg machte sich das Sicherheitsdenken im Fußball auch in Italien breit. Nachdem in den 50er-Jahren die Vereine Padua und Triest mit extrem defensivem Fußball zumindest phasenweise den großen Clubs Konkurrenz machten, übernahmen auch Teams wie Juventus Turin und die Mailänder Teams, AC und Inter, die Idee des „Riegels“.

Verfeinerte Herrera das System ?

Der argentinisch-französische Trainer Helenio Herrera, der von 1960 bis 1968 Inter Mailand coachte, verbesserte auf seine Art Rappans Riegel. Eine Maßnahme, die ihm den zweifelhaften Beinamen „Totengräber des Fußballs“ einbrachte. Der Catenaccio à la Herrera war geboren! Mit dem Spielsystem 4-5-1 oder auch manchmal 5-4-1 gewann er mit Inter zahlreiche nationale und internationale Titel. Diese Erfolge sollten dafür sorgen, dass der Catenaccio stilprägend für den italienischen Fußball wurde.

Den Catenaccio“ erfand Herrera nur, weil ein Gegnersein Team heftig attackierte, und er das 1:0 über die Zeit bringen wollte. Er nahm einen Mittelfeldspieler aus seiner Mannschaft und platzierte dafür einen klassischen „Ausputzer“ hinter der Abwehr. Fortan entwickelte er das bisher bekannte Riegelsystem weiter und schuf den Catenaccio „á la Herrera“ – La Grande Inter war geboren!

Anstelle der vom „Schweizer-Riegel“ bekannten 1-3-1 Abwehrformation (ein defensiver Mittelfeldspieler vor den Verteidigern, drei Verteidiger auf einer Höhe und ein Ausputzer hinter den Verteidigern) spielte Herrera seinen Catenaccio in Form einer Raute mit einem 1-2-1 Abwehrsystem (ein defensiver Mittelfeldspieler, Gianfranco Bedin, vor den zwei Vorstoppern, Tarcisio Burgnich und Aristide Guarneri, und ein Ausputzer, Kapitän Armando Picchi, dahinter).

Aus fünf Defensivspielern wurden vier, die vor Torwart Giuliano Sarti, positioniert waren. Auf der linken Position kreierte Herrera den stürmenden Außenverteidiger. Diese Aufgabe erfüllte Giacinto Facchetti perfekt. Mit seinen Flankenläufen sorgte er für Gefahr. Auf der rechten Seite agierte mit Jair ein Mittelfeldspieler, der aber höher als der auf der linken Seite spielende Außenverteidiger, Facchetti, taktisch angeordnet war.

Die Formation war somit asymmetrisch angelegt. Während beim „Schweizer Riegel“ mit drei Stürmern agiert wurde, hatte Herrera hier andere Vorstellungen. Nach seinem Credo „nicht mehr Tore zu erzielen, sondern sie zu verhindern“, beorderte er zwei Stürmer zurück ins Mittelfeld.

Hinter der einzigen Spitze, Joaquin Peiró, waren vier Mittelfeldspieler positioniert. Wobei Mario Corso die Position im linken Mittelfeld vor dem stürmenden Außenverteidiger besetzte. Sandro Mazzola agierte als eine Art hängende Spitze. Als Mittelfeldregisseur setzte der überragende Luis Suárez seine Mitspieler in Szene. Die Mittelfeldspieler hatten die Aufgabe, bei jedem gegnerischen Angriff mit zu verteidigen. Eine zur damaligen Zeit nicht selbstverständliche taktische Maßnahme.

Warum war es so schwer, das System zu knacken ?

Für den Gegner war es schwierig, diese tiefstehende Mittelfeldreihe zu überspielen. Sollte es doch gelingen, so warteten die dahinter aufgestellten vier Verteidiger. Als letzte Absicherung diente der hinter der Abwehr positionierte Ausputzer. Im Gegensatz zum „Schweizer Riegel“, dessen eigentliches Ziel die Verhinderung eines Gegentores war, hatte Herrera klare Vorstellungen vom Offensivspiel. Diese zielten auf das schnelle Umschalten, um die gegnerische Defensive förmlich zu überrollen.

Durch das weite Zurückziehen seines Teams ergaben sich hinter der gegnerischen Defensive große Räume. Nach Balleroberung nutzte das Team von Herrera den sich bietenden Raum zum Kontern. Sein Ziel war es, vertikalen Fußball zuspielen, um möglichst schnell in den gegnerischen Strafraum zu gelangen. Seine Philosophie: „Einen vertikal gespielten Ball zu verlieren, stellt kein Problem dar, er lässt sich korrigieren. Ein Querpass wird viel zu häufig mit einem Gegentor bezahlt!“

Was war das Erfolgsgeheimnis gewesen ?

Ein Erfolgsgeheimnis war nicht nur das System, sondern vor allem die für damalige Verhältnisse überragende Fitness seiner Spieler. „Sklaventreiber“ war eine Bezeichnung für Herrera, der von seinen Spielern absolute Disziplin verlangte. Er legte Wert auf Fitness und eine perfekte Vorbereitung. Herrera war einer der ersten Trainer, der Dossiers über den Gegner anlegte.

Es kann also festgestellt werden, dass der Catenaccio, wie ihn Herrera spielen ließ, nicht nur defensiv ausgerichtet war. Zwar wurde der Defensivarbeit oberste Priorität eingeräumt, aber die Offensive wurde nicht vergessen. Dabei waren seine Vorstellungen, vertikalen Fußball spielen zu lassen, bezogen auf die heutige Zeit, schon als modern anzusehen.

Wie konnte der „Catenaccio geknackt werden ?

Mit schnellem Passspiel und guten Kombinationsfußball lässt sich das Abwehrbollwerk überspielen und überraschen. Dieses musste auch Inter mit der Zeit erfahren. Insbesondere Ajax Amsterdam zeigte in den 70er-Jahren beiden Mailänder Teams, die beide die alte Spielweise in Perfektion beherrschten, die Grenzen auf.

Habe deutsche Teams versucht, dieses System zu kopieren ?

Auch in der damals neu gegründeten Fußball-Bundesliga sollte ein Verein auf sich aufmerksam machen, der mit einer defensiv ausgerichteter Spielweise á la Catenaccio für Furore sorgte. In der Saison 1963/64 war es der Meidericher SV, der mit seinem neuen Trainer Rudi Gutendorf, für viele überraschend hinter dem Meister 1. FC Köln den zweiten Tabellenplatz belegte. Aufgrund seiner Defensiv-Taktik erlangte Gutendorf den Spitznamen „Riegel-Rudi“. Durch die taktische Maßnahme, die Verteidigerposten mit zwei offensivstarken Spielern zu besetzen, legte er den Grundstein für sein gefürchtetes „MSV-Rollsystem“. Dabei waren die Angreifer nicht lediglich in der Offensive und die Abwehrspieler nicht nur für die Verteidigung verantwortlich.

Nur 36 Gegentore, die Wenigsten in der Liga, untermauerte die Wirksamkeit von „Riegel-Rudis-System“. Obwohl der MSV in der Bundesliga sehr erfolgreich war, wurde Gutendorf im Laufe der Saison 1964/65 entlassen. Der Grund: die allzu defensive Spielweise.

Wäre eine Spielweise, wie des Catenaccios heute noch denkbar ?

Der Catenaccio ist heute zu einem Synonym für einen sehr defensiven, destruktiven und ergebnisorientierten Fußball geworden. Dass dieser erfolgreich sein kann, haben unter anderem der Titelgewinn von Griechenland mit Trainer Otto Rehhagel bei der Europameisterschaft 2004 und der Italiener bei der Weltmeisterschaft 2006 gezeigt. Auch bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika haben fast alle teilnehmenden Mannschaften nur noch mit einer Spitze entweder im 4-5-1 oder 4-2-3-1 gespielt.

Das System, was Herrera mit „La Grande Inter“ gespielt hat, könnte. auch in der heutigen Zeit durchaus erfolgreich sein. Letztendlich beginnen beim Catenaccio schon der oder die Stürmer, zu verteidigen. Dies ist im modernen Fußball selbstverständlich.