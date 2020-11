Fußball-Historie: Adolf Scheidt ärgert Schalker Knappen

Cloppenburg Am neunten Februar 1958 gastierte Preußen Münster mit Adolf Scheidt in der Startelf zum Punktspiel der Fußball-Oberliga West beim SV Sodingen. Es war kein Spiel wie jedes andere. Denn unter den 6000 Zuschauern befand sich auch der deutsche Bundestrainer Josef „Sepp“ Herberger. Seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz war Herberger eine nationale Legende.

• Leifeld trifft doppelt

„Dettmar Cramer war im Westen ein wichtiger Mann“

Herberger wollte mögliche Kandidaten für die bevorstehende Weltmeisterschaft in Schweden unter die Lupe nehmen. Es waren dies Hans Cieslarczyk und Josef Marx vom SV Sodingen sowie Scheidt von den Preußen. Scheidt war Mittelstürmer, und Cieslarczyk durfte gegen Münster auch als Mittelstürmer starten. Herberger sah zwei Tore von Münster, aber Scheidts Name war nicht unter den Torschützen zu finden. Bernd Leifeld schoss die Gäste per Doppelpack zum 2:1-Erfolg. Bei seinem zweiten Treffer hatte Leifeld von einer Vorlage von Scheidt profitiert.

Ende Februar 1958 mussten die Preußen ein ganz dickes Brett bohren. Sie empfingen den Tabellenführer FC Schalke 04. Im Preußenstadion herrschte an jenem Tag Ausnahmezustand. Um die 35 000 Zuschauer wollten die Partie sehen. Darunter auch zahlreiche Schlachtenbummler aus Gelsenkirchen. Um alle Leute im Stadion unterzubringen, wurde sogar die Laufbahn freigegeben. Einige Fans kletterten die Flutlichtmasten hoch, um besser sehen zu können. Doch Polizisten sammelte die „Kletterkünstler“ nach und nach wieder ein.

Im rappelvollen Stadion geizten beide Teams nicht mit starken Szenen. Allen voran Adolf Scheidt. Über ihn schrieben die Westfälischen Nachrichten unter anderem in ihrer Ausgabe vom 24. Februar 1958: „Der junge Studien-Assessor, der in der vergangenen Woche sein Examen gemacht hatte, hetzte die Schalker Abwehr hin und her, und wenn ihm nur etwas mehr das Glück zur Seite gestanden hätte, wäre für Münster mehr als nur ein Tor gefallen.“

• Orzessek pariert

Doch Scheidt hatte in dieser Partie kein Glück. Nach einem Alleingang setzte er den Ball an die Latte. Bei einem weiteren Solo spielte er drei Schalker schwindelig. Auch Torhüter Manfred Orzessek tanzte er aus, aber der glänzend aufgelegte Fänger entschärfte Scheidts Schuss doch noch.

Zu diesem Zeitpunkt führte Münster, ehe Schalkes Heiner Kördell kurz vor Schluss der 1:1-Endstand gelang. Ein Remis gegen die Schalker Knappen in jener Zeit war ein starkes Ergebnis. Zumal die „Königsblauen“ am Ende der Saison Meister in der Oberliga West wurden. Bei der anschließenden Endrunde um die Deutsche Meisterschaft sollten die Schalker um ihre Legende Bernhard Klodt dann zum ganz großen Wurf ausholen.

Sie erreichten das Endspiel und schlugen im Niedersachsenstadion von Hannover den Hamburger SV 3:0. • Vorschau auf Teil elf: Die Fußball-Weltmeisterschaft 1958 in Schweden näherte sich mit großen Schritten, und Adolf Scheidt stand kurz vor seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft. Trainer Herberger wollte sehen, wie Scheidt sich im Dress der elf Besten schlagen würde. Doch es sollte ganz anders kommen.