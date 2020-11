Adolf Scheidt erhält Post vom DFB

Cloppenburg Adolf Scheidts Enttäuschung in den März-Tagen 1958 war riesengroß. Durch seinen Platzverweis im Punktspiel gegen den Wuppertaler SV war der gebürtigen Cloppenburger aufgrund der Sperre für das A-Länderspiel der deutschen Elf gegen Spanien am 19. März 1958 in Frankfurt am Main und für die Partie der „B“-Nationalmannschaft gegen eine Schweizer Auswahl in Basel am 26. März 1958 nicht nominiert worden. Darüber war er nach eigenen Angaben so sauer gewesen, dass er drei Wochen nicht trainierte.

Schreiben vom DFB Aus dem offiziellen Schreiben des Deutschen Fußball-Bundes an Adolf Scheidt vom 15. April 1958 veröffentlicht unsere Redaktion nachfolgend die folgenden Zeilen: „Lieber Sportkamerad! Wenige Wochen trennen uns nur noch von dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Schweden. Es gilt jetzt, gleichsam letzte Hand zur Vorbereitung auf diesen Wettbewerb anzulegen. So kommt am 23. April um 17.30 Uhr im Aue-Stadion in Kassel ein Spiel der Nationalmannschaft A gegen Nationalmannschaft B zur Durchführung. Wir haben die angenehme Aufgabe, Ihnen mitteilen zu können, daß Sie für Kassel aufgeboten worden sind und bitten Sie, die mit Ihrer Einladung in Verbindung stehenden nachgenannten Einzelheiten zu beachten (...).“ STT

Doch für Scheidt (1930 - 2018) war die Tür zur Nationalelf – und damit zur Weltmeisterschaft nach Schweden – aber noch nicht gänzlich verschlossen. Davon zeugen diverse Briefe aus dem Hause des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aus dem Nachlass von Scheidt.

• Passbilder anfertigen

So wurde Scheidt in einem dieser Briefe vom DFB gebeten, vier Passbilder in der Größe von viermal 5 Zentimeter einzusenden. Die Bilder benötigte der Verband, „um die für die spätere Meldung der Spieler unserer Nationalmannschaft an die FIFA notwendigen Vorbereitungen abschließen zu können“, heißt es in einem Brief des DFB an Scheidt am 10. April 1958.

Fünf Tage später klingelte der Briefträger erneut an Scheidts damaliger Wohnungstür in der Frauenstraße 39 in Münster. Der Postbote drückte ihm ein Schreiben aus der DFB-Zentrale aus Frankfurt am Main in die Hand.

• einladung vom dfb

Das Öffnen des Umschlages dürfte Scheidt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Der Brief hatte die Betreffzeile Vorbereitungsspiel zur Weltmeisterschaft Nationalmannschaft A - Nationalmannschaft B am 23. April 1958 in Kassel.

Alles hatte somit den Anschein, dass Scheidt doch noch einmal eine Chance bekommen sollte, sich unter den Augen des damaligen Bundestrainers „Sepp“ Herberger bewähren zu können. Doch bevor es soweit kommen sollte, musste Scheidt sich erst einmal penibel auf das Vorbereitungsspiel vorbereiten. In dem Schreiben des DFB war alles genauestens aufgeführt worden. Darunter die Themenpunkte Anreise nach Kassel, oder das Thema Fahrtkosten.

Zum Thema Fahrtkosten heißt es in dem DFB-Schreiben an Scheidt unter anderem: „Zur Anreise nach Kassel lösen alle zur Teilnahme aufgeforderten Spieler eine Hin- und Rückfahrkarte. Bei Reisen über 100 Kilometer einfache Fahrt kann die 1. Wagenklasse benutzt werden.“ • Vorschau auf Teil 13: Beim Vorbereitungsspiel im Aue-Stadion von Kassel traf Scheidt den Bundestrainer „Sepp“ Herberger. Dabei kam auch Scheidts Platzverweis aus dem Wuppertal-Spiel zur Sprache.