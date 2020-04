Fußball-Historie: Knallhartes Duell im Arsenal-Stadion

Cloppenburg Als amtierender Pokalsieger der DDR im Jahr 1978 starteten die Magdeburger in der Serie 78/79 im europäischen Pokalsiegerwettbewerb. Es lief gut an. Sie schalteten Valur Reykjavik und Ferencvaros Budapest aus. Gegen die Isländer traf Wolfgang Steinbach im Hin- und im Rückspiel. Gegen Budapest ging er leer aus. Im Viertelfinale wartete die Mannschaft von Banik Ostrau auf den 1.FCM. Das Team aus der damaligen Tschechoslowakei war keine Laufkundschaft, wie Steinbach zu berichten weiß. „Das Hinspiel hatten wir zwar 2:1 gewonnen, aber im Rückspiel 2:4 verloren. Gegen ein Team wie Ostrau auszuscheiden war jedoch keine Schande. Das war ein Team mit einer hohen Qualität.“

In der Saison 1979/1980 startete der 1.FC Magdeburg erneut im Europapokal der Pokalsieger. Es ging gleich zweimal auf die Insel. Zuerst nach Wales zu Wrexham. Steinbach traf dort für sein Team zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Am Ende hieß es aber 3:2 für Wrexham, die auch als „Red Dragons“ oder „The Robins“ bezeichnet werden. Das Rückspiel war nichts für schwache Nerven. „Kurz vor Schluss hatte Siegmund Mewes mit seinem Tor zum 3:2 die Verlängerung möglich gemacht“, so Steinbach. In der Verlängerung machte der 1. FCM Nägel mit Köpfen. „Mir gelang per Elfmeter das 4:2, und Joachim Streich setzte anschließend das 5:2 obendrauf“, erzählt Steinbach.

In Runde zwei hieß der Gegner Arsenal London. Eine echte Hausnummer, und die Atmosphäre im Stadion von Arsenal ließ auch die Akteure von Magdeburg keineswegs kalt. „Schon die Anfahrt mit dem Bus vom Hotel zum Stadion hatte es in sich. Das Stadion lag mitten in einer Wohnsiedlung, enge Straßen, rechts und links vom Bus pilgerten die Zuschauer zum Stadion“, erinnert sich Steinbach. Das englische Publikum habe ihm gut gefallen. „Die Zuschauer haben uns auch Beifall gespendet, wenn wir gute Aktionen hatten. Das war überragend.“

Auf dem Rasenplatz des altehrwürdigen Stadions war dagegen kein Kuschelkurs angesagt. „Es ging knallhart zur Sache, aber es gab keine versteckten Fouls. Das war eine Partie mit offenem Visier“, betont Steinbach. Die Londoner um Keeperlegende Pat Jennings gewannen 2:1. Das Rückspiel endete 2:2. Damit war Magdeburgs Europa-Reise vorzeitig beendet.

Steinbach und seine Mannen blieben auch in den folgenden Spielzeiten ein Dauergast im Europapokal.

Sie qualifizierten sich für die Saison 1980/1981 für den UEFA-Pokal. Der Gegner in der ersten Runde war der schwedische Vertreter FK Moss. Die Schweden wurden aus dem Weg geräumt und in Runde zwei wartete der AC Turin um seinen brandgefährlichen Stürmer Francesco Graziani. „Wieder war es eine italienische Mannschaft. Erneut haben wir uns schwergetan“, erinnert sich Steinbach. Im Hinspiel in Turin unterlag der 1.FC Magdeburg 1:3. Das schönste Tor des Tages markierte aber Steinbach.

Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke setzte bei ihm der Torinstinkt ein. „Ich nahm den Ball direkt, und der Schuss flog aus gut 18 Metern in den Winkel.“

Das Auswärtstor ließ den Magdeburgern alle Chancen für ein Weiterkommen offen. Das Rückspiel gewann der 1. FCM 1:0. Für den Einzug in die nächste Runde sollte dieser Treffer aber nicht reichen. • Vorschau auf Teil IV: Wortgefechte am Bökelberg. Heynckes setzt Matthäus auf Steinbach an.