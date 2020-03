Fußball-Historie: Trefferflut im „Gesellschaftsspiel“

Cloppenburg Im dritten und letzten Teil der NWZ-Serie über die schriftlichen Aufzeichnungen des BVC-Fußballers Friedrich Thobe (1903 bis 1985) werfen wir einen Blick in das erste Halbjahr 1929. Unter anderem traf der BVC auf die Reisemannschaft des Hamburger SV.

• Erster Eintrag

Den ersten Eintrag in seinem Notizbuch machte Friedrich Thobe am 13. Januar 1929. Es ging um ein Jugendspiel zwischen dem BV Cloppenburg und Germania Leer. Die Partie wurde in Cloppenburg angepfiffen. Die Leeraner waren, laut eines damaligen Zeitungsberichtes, als ostfriesischer Jugendmeister nach Cloppenburg gereist. Dieser große Name schien einige Kräfte bei den Cloppenburgern freizusetzen. Auf glattem Boden entwickelte sich ein echtes Spitzenspiel, welches die Cloppenburger 4:2 gewannen.

• Trefferflut

Die erste Herrenmannschaft des BVC lieferte ebenfalls denkwürdige Begegnungen ab. Am 10. März 1929 empfingen die Cloppenburger den damaligen Sportverein Wittekind Wildeshausen. Um 15 Uhr pfiff der Schiedsrichter Carl Berghoff die Begegnung auf dem Sportplatz an der Eschstraße an.

Es war kein Punktspiel, sondern ein sogenanntes „Gesellschaftsspiel.“ Heute würde man wohl Testspiel beziehungsweise Freundschaftsspiel dazu sagen. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Es entwickelte sich eine packende Partie, in der die Gäste flott unterwegs waren. Zur Halbzeitpause stand es 4:3 für den BV Cloppenburg. Am Ende hieß es 6:5 für die Hausherren.

• Kantersieg gegen Kantersieg gegen HSV

Das 6:5 des BVC gegen Wildeshausen sollte nicht das letzte Torfestival in diesem ersten Halbjahr gewesen sein. Am Ostermontag, 1. April, hatte der BVC die Reisemannschaft des Hamburger SV zu Gast. In jener Mannschaft der Hamburger standen sowohl Jugendspieler als auch erfahrene Kräfte. Es war jedoch nicht die erste Garde der Hamburger, die in Cloppenburg auflief.

Den Cloppenburgern – mit dem Chronisten Friedrich Thobe – in der Startelf, war es egal. Sie legten los, als gäbe es kein Morgen mehr und nahmen die Hamburger nach allen Regeln der Kunst auseinander.

Die Cloppenburger gewannen 10:0. Bereits zur Halbzeitpause hatten sie 4:0 geführt. Wer die Tore erzielte, führte Thobe in seinem Notizbuch allerdings nicht auf. Im Archiv des Hamburger SV findet sich nichts über das Spiel. Dies ergab eine Anfrage der NWZ beim HSV-Museum. „Ich habe nun einmal alle Unterlagen durchgesehen, die wir zur Verfügung haben, und das ist unter anderem auch die Ausgabe vom Mai unserer Vereinsnachrichten von damals. Hier gibt es einige Berichte von Mannschaftsfahrten Ende März, Anfang April. Aber keine über eine Fahrt nach Cloppenburg. Es gibt in der Märzausgabe auch keine Ankündigung“, sagte Alexander Iwan vom HSV-Museum.

Insofern gehe Iwan davon aus, dass es eine gemischte Mannschaft aus Erwachsenen und „Knaben war“. „Hier dürfte es auch keinen festen Trainer gegeben haben“, so Iwan weiter.

• Letzter Eintrag

Der letzte Eintrag, der der NWZ aus dem Buch Thobes vorliegt, ist vom 7. April 1929. Seinerzeit bekamen die Zuschauer zwei Spiele zu sehen. Spiel Nummer eins war das der Jugendmannschaft des BVC gegen den SC Rapid Osnabrück. Jenes Spiel gewann Osnabrück 4:2.

Im Anschluss gab es die Partie der Herren des BVC gegen die Reserve des VfB Oldenburg. Die BVCer traten mit vier Ersatzspielern an. Sie lagen 0:3 hinten. Aber sie berappelten sich wieder. Am Ende hieß es 4:4.