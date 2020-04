Fußball-Historie: Um Mitternacht in Gelsenkirchen

Cloppenburg Im zweiten Teil der Serie über die Europapokalspiele des ehemaligen Fußballers und jetzigen BVC-Trainers Wolfgang Steinbach geht es unter anderem um die Partien des 1.FC Magdeburg gegen den FC Schalke 04.

• Endstation Juve

In der Spielzeit 1976/1977 startete der 1.FC Magdeburg um Wolfgang Steinbach im UEFA-Pokal. Für die Magdeburger lief es sehr gut. In Runde eins schalteten sie den AC Cesena (3:0, 1:3), in Runde zwei Dinamo Zagreb (2:0, 2:2) und in der dritten Runde Videoton Szekesfehervar (5:0, 0:1) aus.

Im Viertelfinale ging es gegen Juventus Turin. Ein echtes Schwergewicht. Das wurde schon im Hinspiel in Magdeburg klar. Turin sei eine unglaublich schwer zu bespielende Mannschaft gewesen, so Steinbach. „Die Turiner haben defensiv so diszipliniert gespielt. Das war für mich als junger Spieler beeindruckend gewesen.“

Beeindruckend waren auch die Namen der Juve-Aufstellung. Das Tor hütete Dino Zoff, in der Abwehr stand mit Claudio Gentile ein knallharter Außenverteidiger. Dann gab es noch Marco Tardelli im Mittelfeld. Alle Drei wurden 1982 mit Italien Weltmeister. Doch im Jahr 1977 wurden die Männer mit den großen Namen UEFA-Cup-Sieger, weil sie auf dem Weg dahin auch die Magdeburger mit 3:1 und 1:0 ausschalteten. „Aus den beiden Partien habe ich viel gelernt. Ich glaube, in den Spielen haben wir nur drei Torchancen gehabt, so clever haben die Jungs verteidigt“, erinnert sich Steinbach.

• Duell mit Schalke

In der Saison 1977/1978 startete der 1.FC Magdeburg erneut im UEFA-Cup. In Runde eins übersprang Magdeburg Odra Oppeln (2:1, 1:1). Für Oppeln stürmte damals ein gewisser Josef Klose. Er ist der Vater von Miroslav Klose.

In der zweiten Runde trafen die Magdeburger auf den FC Schalke 04. Ein deutsch-deutsches Duell, sprich Ost gegen West, elektrisierte die Fußball-Fans.

Das Hinspiel in Magdeburg vor 36 000 Zuschauern gewannen die Hausherren dank der Tore von Jürgen Sparwasser (3) und Steinbach 4:2. „Flutlichtspiele im Europapokal in Magdeburg. Volle Hütte, das war etwas ganz Besonderes. Das hat uns zusätzlich angespornt“, sagt Steinbach.

• Porzellan eingekauft

Gut zwei Wochen später, am 2. November 1977, stieg das Rückspiel im damaligen Parkstadion von Gelsenkirchen. Um im Vorfeld des Spiels auf andere Gedanken zu kommen, unternahmen die Magdeburger einen Stadtbummel. Dabei besuchten sie auch das Porzellangeschäft von der Frau des Schalker Mittelstürmers Klaus Fischer.

Steinbach: „Sie erkannte sofort, dass wir Spieler von Magdeburg waren und lud uns zum Kaffee ein. Das war eine tolle Sache. Zudem bekamen wir einen guten Preis, wenn wir Porzellan einkaufen wollten.“

• mitternacht

Nach dem Bummel ging es zurück ins Mannschaftsquartier und später ab in die Kojen. Es war gegen Mitternacht, als es an der Zimmertür von Wolfgang Steinbach klopfte. Weil sein Zimmergenosse schon tief und fest schlief, schälte sich Steinbach aus den Federn und öffnete die Tür.

„Ich traute meinen Augen kaum. Vor mir stand Schalkes damaliger Mannschaftsbetreuer Karl-Heinz „Charly“ Neumann. Mit im Schlepptau hatte er einen Koffer“, erzählt Steinbach, als wäre diese Begegnung erst gestern gewesen. Im Koffer befand sich eine ordentliche Stange Geld. Damit wollte Neumann den Magdeburger für einen Wechsel zu S04 begeistern. Steinbach erinnert sich: „Sie wollten mich verpflichten. Jedoch sollte ich das Spiel gegen Schalke für Magdeburg noch mitmachen. Anschließend wollten sie mich aus dem Stadion lotsen. Ich war baff und teilte Neumann mit, dass ich das Angebot nur annehmen würde, wenn er mir garantiert hätte, dass noch am gleichen Tag meine ganze Familie nachgeholt wird.“ Dieses Versprechen konnte das „Schalke-Unikum“ dem Mittelfeldspieler aber nicht geben. Er nahm seinen Koffer und verschwand. Zurück blieb ein aufgewühlter Steinbach. „Ich konnte die ganze Nacht nicht mehr pennen.“

Die schlaflose Nacht wirkte sich aber nicht negativ auf Steinbachs Leistung im Rückspiel aus. Exakt 70 600 Zuschauer im Parkstadion sahen einen Steinbach, der wie aufgedreht spielte. Auch seine Mitspieler waren in einer bestechenden Form. Magdeburg gewann 3:1.

Nach Schalke räumte der 1.FCM auch den RC Lens (4:0, 0:2) aus dem Weg. Im Viertelfinale ging es gegen PSV Eindhoven. Nach einem 1:0-Hinspielsieg, verlor Magdeburg in Eindhoven 2:4 und schied aus.