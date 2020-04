Fußball-Historie: Verbales Säbelrasseln am Bökelberg

Cloppenburg Im vierten Teil der NWZ-Serie über die Europapokalerinnerungen des einstigen Spielers vom 1.FC Magdeburg und jetzigen BVC-Trainers, Wolfgang Steinbach, geht es erneut um das Duell „Ost gegen West“. In der Saison 1981/1982 bekamen die Magdeburger im UEFA-Pokal die Borussen aus Mönchengladbach als Gegner zugelost. Das Hinspiel wurde am 16. September 1981 in Magdeburg angepfiffen.

• „Jupp“ informiert sich

Gladbachs damaliger Coach Josef „Jupp“ Heynckes hatte sich im Vorfeld zahlreiche Spiele der Magdeburger auf Video angeschaut. Dabei hatte Heynckes Steinbach als Schlüsselspieler ausgemacht und seinen aufstrebenden Nationalspieler Lothar Matthäus auserkoren, Steinbach aus dem Spiel zu nehmen. „Der Mittelfeldspieler Wolfgang Steinbach ist so ein Typ wie Felix Magath – nur noch viel dynamischer. Lothar Matthäus wird eine gute Partie gegen ihn spielen müssen“, heißt es in einer Vorschau der Nordwest-Zeitung vom 16. September 1981 auf das Spiel. Kurz vor Spielbeginn im ausverkauften Magdeburger Stadion präsentierte sich jener Matthäus ganz handzahm. „Ich kann mich noch daran erinnern, dass er gesagt hat, wie schön es sei, gegen uns zu spielen und so weiter und so fort“, erinnert sich Steinbach.

• 3:1-Hinspielsieg

Doch spätestens in der Halbzeitpause dürfte Matthäus ziemlich stinkig gewesen sein. Sein Team lag 0:2 hinten, und die Tore von Dirk Stahmann (38.) und Joachim Streich (41.) hatten das Magdeburger Stadion in ein Tollhaus verwandelt. Nach dem Seitenwechsel machte Matthäus dann erst Recht ein Gesicht wie Sieben-Tage-Mönchengladbacher-Regenwetter. Zwar hatte sein Teamkollege Frank Mill (52.) verkürzen können, aber kurze Zeit später unterlief Matthäus ein Eigentor. Die Magdeburger gewannen 3:1. „Im Hinspiel haben wir eine richtig gute Leistung hingelegt“, so Steinbach.

Zwei Wochen später folgte unter Flutlicht das Rückspiel am legendären Gladbacher Bökelberg. Doch vor dem Anpfiff war Matthäus gegenüber Steinbach nicht zum Scherzen aufgelegt. Im Gegenteil, es folgte ein verbales Säbelrasseln. „Bereits vor dem Einlaufen machte er seine Spielchen im Spielertunnel. Der Lothar war ständig am Reden und hat auch später beim Spiel auf dem Platz versucht, uns verbal einzuschüchtern“, erinnert sich Steinbach an das denkwürdige Rückspiel.

• Nervenspiel

Doch damit stieß er beim 1.FCM auf taube Ohren. „Man hat selbst auch versucht, den Gegner mit Worten zu beeindrucken. Aber irgendwann wusste man, die Grenze ist erreicht. Bis hierhin, und nicht weiter“, ging Steinbach das Gerede von Matthäus damals ziemlich auf die Nerven, wie er durchblicken ließ.

Zu einem Nervenspiel entwickelte sich auch das Spiel. Die Gladbach-Fans sahen zuerst keine Aufholjagd ihrer Elf. „Zur Pause stand es 0:0. Wir lagen auf Kurs“, blickt Steinbach zurück. Doch in der zweiten Halbzeit lief für Magdeburg nicht mehr alles nach Plan. In der 65. Minute markierte Kurt Pinkall das 1:0 für Gladbach.

• Knackpunkt 2:0

Bei dem Treffer sei es aber nicht mit rechten Dingen zugegangen, meint Steinbach. „Für mich war der Treffer irregulär, weil unser Spieler Siegmund Mewes kurz zuvor gefoult worden war“, so Steinbach. Schiedsrichter Brigdes aus Wales hatte am Treffer nichts zu beanstanden gehabt, und so stand es 1:0. Für die Magdeburger kam es noch dicker: Sechs Minuten vor Spielende schoss Matthäus die Borussen mit seinem Treffer zum 2:0 in die zweite Runde.• Vorschau auf den fünften Teil: Maradona hält die „Murmel“ hoch, und ganz Magdeburg steht Kopf.