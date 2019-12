Cloppenburg Ein Cloppenburger Kaufmann zieht gegen den klammen Ballspielverein Cloppenburg vor Gericht. Der Kaufmann war früher auch als Vorstandsmitglied im Verein aktiv war. Es geht um eine Forderung in Höhe von 42 800 Euro zuzüglich Verzugszinsen und Kosten. Insgesamt hatte der Darlehensgeber, der namentlich nicht genannt werden möchte, dem Verein als Privatmann exakt 135 100 Euro zur Verfügung gestellt. Die erste Darlehensauszahlung erfolgte am 5. April 2017.

Davon konnte der Club rund 93 000 Euro im Laufe der Zeit zurückzahlen. „Es kam dabei zu unregelmäßigen Rückzahlungen, was angesichts der finanziellen Situation des Vereins auch hingenommen wurde“, sagte der Cloppenburger Rechtsanwalt Jan-Oskar Höffmann von der Kanzlei Höffmann & Partner, der den Mandanten vertritt.

Seit über einem Jahr werden jedoch laut Höffmann keine Darlehensraten – ohne Angabe von Gründe – mehr bedient. Da der Mandant ein großer Anhänger des Vereins ist und sich, so Höffmann, in den vergangenen Jahren mit sehr viel Herzblut für den Verein engagiert hatte, wollte dieser den Bestand des Vereins nicht gefährden. „So dass er sich zunächst darum bemühte, eine einvernehmliche Lösung zu finden. „Der BVC-Vorstand ging jedoch auf mehrfache Aufforderungen nicht ein“, teilte Höffmann mit. „Dabei hatten wir sehr auf eine außergerichtliche Einigung gehofft“, so Höffmann weiter.

In der Folgezeit wurde ein Mahnantrag beim Zentralen Mahngericht Uelzen gestellt. Der BVC legte hiergegen ohne Begründung Widerspruch ein, berichtete Höffmann. Als Prozessgericht ist nun das Landgericht Oldenburg zuständig. „Somit wird es unterm Strich noch teurer, weil es keine Reaktion vom Verein gab“, so Höffmann.

Auch das Angebot, einen Vollstreckungsschutz zu gewähren und im Anschluss eine angemessene Ratenzahlung zu ermöglichen, blieb trotz Frist bis zum Mittwoch, 4. Dezember, unbeantwortet.

Höffmann betonte, auch im Namen seines Mandanten, dass man nicht in die Rolle eines Scharfmachers oder Totengräbers schlüpfen werde, um dem Verein zu schaden. „Davon kann gar keine Rede sein. Wir tragen nur die Fakten vor und machen diesen Fall öffentlich“, so Höffmann. Anlass für die Veröffentlichung war laut Höffmann die Stellungnahme des BVC-Notvorstandes, in der erklärt wurde, dass der Verein lediglich über ein Guthaben in Höhe von 491 Euro verfüge und seit Monaten keine Gehälter gezahlt würden, aber eine Insolvenz nicht in Betracht gezogen werde.