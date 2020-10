Fußball: Kein Spielbetrieb auf Kreisebene

Cloppenburg Der für den Niedersächsischen Fußball-Verband (NFV) im Kreis Cloppenburg geschäftsführende Vorstand hat auf die täglich steigende Gesamtzahl der auf das Coronavirus positiv getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg reagiert. Auf der unlängst abgehaltenen Vorstandssitzung wurde beschlossen, alle Meisterschaftsspiele im Männerspielbetrieb auf Kreisebene bis einschließlich Sonntag, 25. Oktober 2020, erneut abzusetzen.

Dies gab der Spielausschuss-Vorsitzende vom Niedersächsischen Fußball-Verband im Kreis Cloppenburg, Manfred Südbeck, am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung bekannt.

• Südbeck berichtet

Südbeck berichtete in seiner Mitteilung, dass in den vergangenen Tagen mehrere Vorstandsmitglieder und auch seine Person eine Vielzahl an Informationen erhalten hatten, dass viele Mannschaften zu den angesetzten Spielen am kommenden Wochenende nicht antreten möchten.

„Neben einzelnen Absagen aufgrund von Infektionen von Fußballern, haben wir zahlreiche Informationen erhalten, dass die Firmen nicht möchten, dass ihre Mitarbeiter aktuell am Punktspielbetrieb im Kreis Cloppenburg teilnehmen. Viele Fußballer sind außerdem in Pflegeberufen tätig“, so Südbeck.

• fußballsport

Der geschäftsführende Vorstand teilte zudem mit, dass dieser grundsätzlich der Politik und den Empfehlungen der Gesundheitsexperten vertraue, dass direkte Infektionen aufgrund der Ausübung des Fußballsports nahezu unwahrscheinlich sind. „Wir möchten aber mit dieser Entscheidung unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden“, so Südbeck. Die Gesundheit aller Sportler und Mitbürger habe Priorität vor dem Fußballbetrieb. „Wir werden uns in der 44. Kalenderwoche frühzeitig mit der dann aktuellen Situation beschäftigen“, sagte Südbeck.

• Trainingsbetrieb

Der hiesige NFV-Vorstand äußerte sich auch zum Thema Trainingsbetrieb, der seit Donnerstag, 8. Oktober 2020, wieder möglich ist. „Dieser kann aus unserer Sicht unter strenger Einhaltung – gemäß den aktuellen Corona-Regeln – weiter durchgeführt werden“, teilte Südbeck mit.