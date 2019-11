Cloppenburg Es geht mal wieder drunter und drüber beim Ballspielverein Cloppenburg. Der neueste Hammer ist die Nachricht, dass eventuell die Landesliga-Fußballer des BVC am Sonntag, 14 Uhr, zum Heimspiel gegen GW Mühlen nicht antreten werden. Dies wäre jedoch zugleich für Kenner des Vereins nicht verwunderlich, zumal die Spieler seit Monaten auf ihre Gehälter warten.

Auch in dieser Woche wurde bisher keine reguläre Trainingseinheit durchgeführt. BVC-Trainer Wolfgang Steinbach hat Verständnis für seine Schützlinge, wenn sie am Sonntag nicht antreten sollten: „Warum sollen die Jungs ihre Gesundheit riskieren, wenn hier alles am Boden liegt, und man eigentlich nur noch belogen und betrogen wird.“

Für diesen Freitag hat er ein Training angesetzt. Aber ob die Spieler kämen, könne er nicht sagen. „Genauso wenig, ob wir am Sonntag spielen werden. Ich werde am Sonntag jedenfalls vor Ort sein“, sagte Steinbach. Zugleich bewies er, dass er seinen Humor noch nicht verloren hat. „Ich werde wohl selber nicht auflaufen können. Ich habe zwar versucht, mich in den letzten Tagen fitzuhalten, aber ich glaube, ich habe zu viel Gewicht auf den Rippen.“ Unterdessen bewegt sich das Personalkarussell des BVC. Notvorstand Professor Dr. Lucien Olivier teilte mit, dass seine Vorstandskollegin Ruth Lüske zurückgetreten ist. Ihr Rücktritt habe im Wesentlichen persönliche Gründe gehabt. „Ich bin Ruth Lüske sehr dankbar für ihre geleistete Arbeit“, sagte Olivier. Mit Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg vom 31. Mai 2019 waren Lüske und Olivier auf entsprechenden Antrag gemäß Paragraf 29 BGB zum gesamtvertretungsberechtigten Notvorstand bestellt worden.

Unterdessen soll Alexander Kuschick von der gleichnamigen Agentur Kuschick aus Detmold dem Verein ein besseres Image verpassen und sich unter anderem um die Sponsorenakquise kümmern. „Das Image des Vereins unter den Sponsoren in Cloppenburg ist grottenschlecht“, sagte Olivier. Mit Kuschick habe er gute Gespräche geführt und ihm die aktuelle Situation des Vereins geschildert. Die Kuschick-Personalie hat Steinbach aufmerksam verfolgt und angesichts der leeren BVC-Vereinskasse sehr verwundert: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der umsonst für den Verein arbeitet.“