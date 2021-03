Fußball-Landesliga Weser-Ems: Spielausschussvorsitzender Stefan Brinker äußert sich

Cloppenburg Die digitale Sitzung der Fußball-Landesligisten am vergangenen Donnerstag ist einvernehmlich verlaufen. Dies sagte der Vorsitzende des Spielausschusses des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) im Bezirk Weser-Ems, Stefan Brinker, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die Vereine sind mit der Variante der Annullierung der Saison gut klargekommen“, sagte Brinker. Nun wird die NFV-Spitze am 31. März eine Entscheidung in Sachen Saison 2020/21 treffen.

Derweil riss Brinker in der Videokonferenz mögliche Planungen für die neue Saison an. „Wenn alles gut läuft, könnte man den Saisonstart Anfang/Mitte August in Angriff nehmen“, sagte Brinker. Dabei wird erneut in kleinen Staffeln gespielt. „Wir planen in diesen Zeiten klein und vorsichtig“, so Brinker.

