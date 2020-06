Fußball: Neue Gesichter beim NFV-Sportgericht

Cloppenburg Yane Grünloh (25 Jahre) und Yvonne Lübbers (29) sind neue Beisitzerinnen am Sportgericht für den Niedersächsischen Fußballverband (NFV) des Kreises Cloppenburg. Dies gab der NFV-Kreis Cloppenburg vor Kurzem in einer Pressemitteilung bekannt. Nachdem im Kreissportgericht Hans Lindemann (Lorup) seinen Rücktritt als Beisitzer aus Altersgründen bekanntgab, machte sich der Vorsitzende des Gerichts, Horst Kröning, bereits Ende des letzten Jahres auf die Suche nach einem Nachfolger. Eine Frau sollte es sein.

• Sichtweise

Und wenn schon, warum nicht gleich zwei. Ein Novum, denn bislang war noch nie eine Frau im Sportgericht des NFV-Kreises Cloppenburg tätig. „Frauen haben eine interessante Sichtweise“ weiß Kröning zu berichten, „außerdem verhandeln wir auch Verfahren aus dem Damen- und Mädchenfußball. Das war längst überfällig.“

Bei der Auswahl waren ihm neben der fußballerischen Fachkompetenz soziale Erfahrungen und bislang unterrepräsentierte Regionen wichtig. Die Wahl fiel auf Yane Grünloh vom SV Evenkamp und Yvonne Lübbers vom SV Scharrel. Beide reduzieren das Durchschnittsalter nicht nur erheblich, sondern sind auch sehr engagiert und bringen ideale Voraussetzung für die neue Funktion im Sportgericht mit, heißt es in der Mitteilung des NFV-Kreises Cloppenburg.

• yane grünloh

Yane Grünloh ist in der Krippe der Kindertagesstätte in Löningen beschäftigt. Sie spielt aktiv in der Damenmannschaft des SV Evenkamp und trainiert daneben noch die Mini-Kicker. Sie kann sich insbesondere sehr gut in die Handlungsweisen junger Fußballer hineindenken. Natürlich ist dem Verein ihr Geschick und ihr Einsatz nicht verborgen geblieben, und so ist sie darüber hinaus als Damenobfrau in den Vorstand berufen worden.

Laut dem Vorsitzenden des SV Evenkamp, Klemens Wesselmann, hat Grünloh ein Gespür für Lösungsansätze und ist daher auch Ansprechpartnerin für andere Probleme im Verein.

• Yvonne Lübbers

Yvonne Lübbers hat als Zwölfjährige aktiv mit dem Fußball begonnen und für den SV Scharrel im Frauenbereich sowohl auf dem Feld als auch im Tor gespielt. Die Leiterin der Verwaltung beim Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte in Oldenburg ist eine von drei Frauen im Vorstand des SV Scharrel und dort als Frauenbeauftragte tätig. Als Verwaltungsfachwirtin ist Lübbers geradezu prädestiniert für die Abläufe von Verhandlungen im Sportgerichtsverfahren.

Der Vorsitzende des SV Scharrel, Robert Werner, schätzt vor allem ihre uneingeschränkte Loyalität und Empathie. Der NFV-Kreis Cloppenburg hat die Aufnahme der beiden neuen Beisitzerinnen im Sportgericht bereits auf seiner Facebook-Seite bekanntgemacht und dafür auch überregional etliche „Likes“ bekommen, teilte der NFV-Kreis Cloppenburg mit.

• „50 jahre“

„50 Jahre Frauenfußball“. Unter diesem Motto sollte der diesjährige Kreistag des NFV-Kreises Cloppenburg im Juni in Harkebrügge stattfinden. Aber Corona machte bekanntlich einen Strich durch die Rechnung. Obwohl auf regionaler Ebene der Ball zur Zeit nicht rollt, haben sich die Gremien mit diesem Thema auseinandergesetzt und festgestellt, dass in den Ausschüssen die Frauenquote durchaus noch gesteigert werden könnte.

So hat der Kreisvorsitzende Hans-Jürgen Hoffmann schon vor einiger Zeit Silke Hanneken vom SV Thüle zur stellvertretenden Vorsitzenden berufen. Im Spielausschuss befinden sich Maria Eilers-Strenge (Friesoythe), im Jugendausschuss Silvia Tebben (Bethen), im Lehrausschuss Sabrina Abramowski (Cloppenburg), Theresia Sonntag (Friesoythe) und Meike Ferneding (Garrel) sowie in der Schiedsrichtervereinigung Lena Schulte (Saterland).